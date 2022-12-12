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    辛苦了！緊鄰民宅資收場起火 彰化消防員不眠不休4小時搶救

    彰化永靖一處資源回收場突然發生大火，由於回收場緊鄰民宅，情勢危急。（彰化縣消防局提供）

    彰化永靖一處資源回收場突然發生大火，由於回收場緊鄰民宅，情勢危急。（彰化縣消防局提供）

    2022/12/12 15:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉永社路一處資源回收場今（12）日凌晨突然發生大火，由於回收場緊鄰一排民宅，情勢危急，彰化縣消防局立刻出動8個消防分隊前往搶救，火勢在半小時即受到控制，回收場業者一家三口也幸運逃出，不過現場到處易燃物且不斷悶燒，消防員們不眠不休花了超過4小時才完全撲滅火勢，眾人解除危機後當場累癱倒在一旁椅墊上休息。該起事故詳細起火原因仍待調查。

    彰化縣消防局表示，今日凌晨2點51分接獲通報資源回收場起火，且緊鄰民宅，立即出動消防第二大隊及永靖、社頭、田中、員林、員西、北斗及田尾分隊等7個消防分隊，並出動15輛消防及救護車、消防人員共30人前往搶救。

    彰化縣消防局第二大隊大隊長葉明波指出，現場火勢猛烈，加上濃煙不斷冒出竄向一旁透天厝住戶，情況一度危及，消防人員見狀緊急佈水線搶救，避免火勢延燒，幸好火勢在3點半左右受到控制，未延燒到隔壁住宅，資源回收場業者等一家三口也緊急逃出，幸好這起意外未造成人員傷亡。

    葉明波說，火警燃燒面積約25平方公尺，現場燃燒的都是廢棄物，財產無損失，不過回收場堆置太多物品，只能調來怪手先挖開悶燒區域，消防員才能進行灌水，一直到上午8點多才全撲滅殘火，詳細起火原因仍待釐清調查。

    該起火警現場緊鄰民宅，也僅靠交通要道，彰化縣消防員不眠不休搶救，直到早上8點上班交通繁忙前終於將餘火熄滅，有不少消防員賣力搶救後體力不支，直接倒在一旁的椅子上休息，眾人搶救畫面也貼文「彰化縣消防局第二大隊」臉書，不少民眾見狀不捨，紛紛留言「辛苦了」、「加油」，對消防員致上敬意。

    彰化永靖一處資源回收場發生火警，現場堆滿回收物品，火勢一發不可收拾。（民眾提供）

    彰化永靖一處資源回收場發生火警，現場堆滿回收物品，火勢一發不可收拾。（民眾提供）

    消防員們不眠不休花了超過4小時才完全撲滅火勢，眾人解除危機後當場累癱倒在一旁休息。（翻攝彰化縣消防局第二大隊臉書）

    消防員們不眠不休花了超過4小時才完全撲滅火勢，眾人解除危機後當場累癱倒在一旁休息。（翻攝彰化縣消防局第二大隊臉書）

    彰化縣消防員徹夜救火，表示累癱了，其英勇情景也被貼文臉書，民眾留言加油支持。（翻攝彰化縣消防局第二大隊臉書）

    彰化縣消防員徹夜救火，表示累癱了，其英勇情景也被貼文臉書，民眾留言加油支持。（翻攝彰化縣消防局第二大隊臉書）

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