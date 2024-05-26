中國網路出現中國版民主黨和共和黨思潮 網友震驚︰怎麼能看到？

中國網路上出現「狂想」思潮，將美國兩大主要政黨民主黨和共和黨映射到中國體系，引起大量網友震驚。（取自bilibili）

2024/05/26 12:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨為一黨專政體制，但近來網路上出現「狂想」思潮，將美國兩大主要政黨民主黨和共和黨映射到中國體系，引起大量對岸網友震驚，直呼沒想到在中國能看到這種思想，也為上傳者捏一把冷汗。

中國影音平台bilibili（嗶哩嗶哩）25日出現一段影片，標題為「狂想：中國的民主黨與共和黨」，上傳者開頭強調這種對比並不是說美國制度很好，只是想要讓民眾了解美國政治，而且兩黨對抗情況也存在很大問題，被網友笑稱是為了「保命」才會先說出這些前提。

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上傳者接著表示，美國民主黨的核心價值觀為自由、平等、民主、多元；共和黨則是家庭、道德、團結、國家，並且從城鄉結構來看呈現較明顯的傾向，例如鄉下地區多為擁護共和黨，城市則是民主黨的票倉。

上傳者指出，美國民主黨的主要支持者為年輕族群、少數族裔、都市中產階級；共和黨則是老白男及其家庭、農民和藍領工人。假如映射到中國的話，（中國）民主黨的支持者就是「單身狗」、少數民族、LGBT；（中國）共和黨的支持者則為年長漢族男性及其家庭、農民工、主流思想受眾等等。

上傳者認為，就這樣看來，（中國）民主黨的支持者會集中在東南沿海發達地區和重慶（LGBT群體較多）；（中國）共和黨的支持者則來自中西部的鄉村地區。

另外，從兩黨屬性來看，支持（中國）民主黨的企業為騰訊、阿里多多、IT公司等等；擁護（中國）共和黨的企業則是華為、貴州茅台、煤礦業者。

上傳者表示，（中國）民主黨的政策傾向為支持人口流動、支持二次元文化、支持性自由，並且認同烏克蘭和南韓；（中國）共和黨則是支持地方保護主義、更重視貞潔和家庭和諧，認同俄羅斯和北韓等等。

上傳者強調，美國兩黨都存在不同的派別，例如民主黨就有自由主義者、溫和派、進步主義派等等，而民主黨在總統大選時通常都會由溫和派出線參選，就是為了要爭取中間選民；共和黨則有保守派、福音派、川普派、溫和派等等。

上傳者認為，美國兩黨概念放到中國來看都有不少代表人物，例如（中國）民主黨溫和派領軍人物，應該就是中國政法大學刑法學教授羅翔，他在網路上擁有數千萬粉絲，經常表達自由主義觀點但又不激進；（中國）共和黨溫和派代表人物則是官媒《環球時報》前總編輯胡錫進，在討論事情時偏向中間派，努力協調各種不同觀點。

許多中國網友看到影片後感到不可思議，高喊「這是我在中國能看到的？」、「我們懷念他（指上傳者）」，「最後一期」等等，但不少網友也開始思考起個人的傾向，推敲若中國出現民主黨和共和黨自己會屬於哪一派，無形間鬆動中國人的政治思考。

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