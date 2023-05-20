結婚2小時也能繼承？5億高中生遺產 律師蘇家宏分析3關鍵

一名賴姓高三生本月4日與一名夏姓男子辦理同性結婚，不料婚後才2小時卻在對方住所墜樓死亡。賴母出面控訴兒子疑被夏男謀財害命。（資料照）

2023/05/20 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕台中本月4日傳出一起離奇案件，一名18歲賴姓高中生被夏姓地政士助理帶去辦理同性結婚後不到2小時，就在對方住所墜樓死亡。這起命案更牽扯出賴生的曲折身世，驚曝其竟是母親和爺爺所生。律師蘇家宏對此提出3問題分析，並指以目前的狀況來說，賴生的遺產將由母親以及剛結婚的配偶共同繼承，不過若是經由法院認定結婚無效，或是被認定有殺人情事，完成登記的配偶仍將喪失繼承權。

賴生的母親19日召開記者會質疑，夏男是一名夏姓地政士代書的兒子，並指控身兼代書助理的夏男涉嫌謀財害命。賴母表示夏男得知賴生從父親受贈30筆房地產，市價高達5億元，竟以「我教你如何處理房地產」為由邀約賴生出門，不料當天兩人卻到戶政事務所辦理同性結婚，且結婚後不到2小時，賴生竟在夏男10樓住處墜樓身亡，賴母為此控訴夏男涉嫌謀財害命。

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這起命案也讓賴生的曲折身世曝光，因為其是母親和爺爺所生，先前賴生的祖母也曾提告妨害家庭，指控翁媳通姦，經法院鑑定「孫子」確為翁媳所生，後續賴生的阿公分批將名下房地產贈與賴生，並在12年前認領賴生為兒子。不料本月3日過世的賴翁才剛出殯，賴生竟在隔天就墜樓身亡。

律師蘇家宏發文指出，賴生的媽媽提出質疑，兒子的「配偶」運用目前男生與男生可以結婚的規定，辦理結婚登記，成為他兒子的配偶，未來就可以取得5億遺產的一半。目前來看有幾個法律問題需要法院認定處理。

首先需要確認「高中生的結婚是否有效？」他表示結婚不是只有新人以及2名證人在書面簽名就可以，還要有「真實的結婚意思」。如果這位媽媽認為兒子並沒有真正要辦結婚，要提起民事訴訟來認定這個結婚是無效的。如果是假結婚或假離婚的話，一般會伴隨著有刑事偽造文書的問題。

第二個問題是，這起命案是謀殺還是意外？目前來看才剛結婚2小時賴生就死亡，且兩人之前似乎並未談過戀愛就結婚，加上高中生出門也是要處理土地問題，事件中存在許多疑點，不過法院在處理刑事案件的時候，需要看到「直接」殺人的證據才能認定構成殺人罪。否則就算有再多的動機懷疑，如果沒有證據證明殺人，就有可能被法官認定意外，這就是法律無罪推定的原則。

第三個問題是，遺產怎麼分配？以目前的狀況，這位18歲高中生遺產將由母親以及剛結婚的配偶共同繼承。但媽媽要打官司，確認兒子的婚姻無效，把兒子配偶的法律身分除去，不然遺產的一半就會被分走。不過這類官司是三審定讞，需要不少時間。

為此蘇家宏建議，由於在官司進行中，兒子的配偶仍能繼承遺產。如果有遺囑，也可以依照遺囑過戶，所以必要時須向法院聲請假處分，讓遺產不會被他的配偶繼承取得。若是配偶被認定有殺人情事，就算結婚有效，也是當然喪失繼承權的事由，屆時就不能繼承財產的。但若是法院認定結婚有效，也沒有殺人情事，配偶依然可以繼承財產，就算結婚只有2小時也是一樣。

賴生家族關係圖。（本報製）

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