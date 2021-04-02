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    姊姊離家20年未聞問 怒告弟弟領光母親遺產

    弟弟登報尋離家20年的姊姊回家處理母親後事，還沒等到姊姊回家就先把遺產領光害自己挨告。示意圖。（資料照）

    弟弟登報尋離家20年的姊姊回家處理母親後事，還沒等到姊姊回家就先把遺產領光害自己挨告。示意圖。（資料照）

    2021/04/02 13:14

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕巫家姊姊多年前與母親爭執後負氣離家，人間蒸發20年後，母親年邁過世，弟弟登報找姊姊回家辦理繼承事宜，但姊姊沒出現，弟弟只好自己偽造母親的簽章，將母親留下的467萬多現金領到自己名下，結果被姊姊告上法院，事後弟弟賠給姊姊一半遺產換和解，才讓法官輕判他緩刑免關。

    判決指出，巫家四口中，老父已於1985年過世，母親獨自撫養2名子女，女兒長大後因細故與母親發生爭執後負氣離家，20年來不但沒回過家，家人也不知她的去向，宛如人間蒸發般消失。

    2017年9月，巫家老母過世，由於巫母生前沒有留下遺囑拒絕女兒繼承她的財產，按法律規定，劉母留下的手尾錢要由兩名女子繼承均分，但弟弟找不到姊姊，甚至登報尋姐，請姊姊「儘速與胞弟聯絡處理善後一切事宜」，姊姊仍未現身，弟弟無奈，只好拿著母親的印章、證件，到多家銀行領出母親名下的467萬餘元現金，再把錢存到自己名下。

    沒想到弟弟剛把錢領出來，姊姊就現身要求分家產，弟弟認為姊姊多年來沒有管顧母親，母親的生活費、醫藥費都是他自己一肩扛起，因此拒分家產給姊姊，姊姊拿不到錢，怒告弟弟偽造文書等罪。

    高雄地院審理時，弟弟辯稱，他領錢出來是要辦喪事，並處理母親的醫藥費，但法官檢視相關單據，發現劉男只付了幾十萬元，且母親過世當天和接下來幾天，他就已經把錢領光，根本沒有等登報後姊姊現身才去處理母親留下的遺產；不過弟弟後來有把錢分一半給姊姊換取和解，因此雖然依偽造文書罪被判徒刑10月，不過緩刑3年，可上訴。

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