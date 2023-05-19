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    首頁　>　社會

    霸占頂樓還持刀刺警 鶯歌男遭逮

    新北市三峽警分局鳳鳴所巡佐紀泯豪（臥床者）與警員陳懷恩19日執勤時遭短刀刺傷左後腹部，所幸送醫後經醫師確認沒有刺傷器官，僅需縫合後即可出院。三峽警分局長許城銘（中）獲報也到院探視。（翻攝照片，中央社）

    新北市三峽警分局鳳鳴所巡佐紀泯豪（臥床者）與警員陳懷恩19日執勤時遭短刀刺傷左後腹部，所幸送醫後經醫師確認沒有刺傷器官，僅需縫合後即可出院。三峽警分局長許城銘（中）獲報也到院探視。（翻攝照片，中央社）

    2023/05/19 21:55

    〔中央社〕林姓男子日前霸占新北鶯歌一處頂樓居住，遭住戶報警逮捕。他今天返回原址踹隔壁家門，還持刀刺傷警員左腹部，最後遭支援警力壓制逮捕；警員送醫無大礙。

    新北市政府警察局三峽分局調查，林男戶籍在雲林，有多項前科，經常出沒在桃園及鶯歌一帶。他日前破壞房屋柵欄及窗戶後，闖入鶯歌福德五街一處頂樓居住，居民不堪其擾報警，員警到場後也依刑法竊佔、侵入住居及毀損等罪，將他帶回偵辦。

    但林男移送地檢署釋回後，仍跑回鶯歌地區，並回到原本占據的民宅踹門洩恨。新北市三峽警分局鳳鳴所巡佐紀泯豪與警員陳懷恩今天接獲住戶報案後前往查看，認出林男，請林男下樓就範。

    不料，林男佯裝配合，卻趁機拔出短刀刺傷紀泯豪左後腹部，陳懷恩見狀立刻拿出辣椒水噴灑，並通報警力支援，順利制伏犯嫌。

    三峽警分局長許城銘案發後也立刻趕往醫院探視紀泯豪，經醫師確認沒有刺傷腎臟等器官，僅需縫合後即可出院。

    三峽警方詢後依刑法妨害公務、傷害等罪移送林男至新北地檢署偵辦，同時也要擴大追查他是否涉及闖空門等犯行。

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