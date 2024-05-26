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搭台中小黃搞丟重要筆記本！警居然找到她 日女摀臉不敢置信

警方檢視筆記本內的旅遊行程。（警方提供）

警方檢視筆記本內的旅遊行程。（警方提供）

2024/05/26 22:37

〔記者許國楨／台中報導〕日籍女遊客成瀨小姐日前在台中自助旅行，搭小黃抵目的地後將一本重要的筆記本掉在車上，運將直覺應很重要擔心她正著急地找尋，希望警方幫忙找到失主，員警則根據筆記本內的行程安排等相關資訊，在與飯店通力合作下，終於在隔日早晨順利將筆記本歸還，令她感動不已直稱「台灣人真的太讚了！」

台中市第一分局繼中所長蔡明松，今天說明這起溫馨的為民服務案件指出，該所本月17日晚間接獲計程車司機報案，稱在台中火車站附近載送一名約50歲日本女性旅客至南區後，旅客在車內遺留一本筆記本，擔心旅客正著急地找尋，希望員警幫忙找到失主。

員警仔細查看筆記本內，用中文日文夾雜的文字內容發現，上頭記載了5月16日至19日在台灣的旅遊行程，包括日據時代古蹟和巷弄美食等，直覺這本筆記本對旅客來說非常重要，小黃運將此時熱心提醒，筆記本內記有中山路某飯店的地址，可能是該旅客的住宿地點。

員警進一步查看旅客規劃的5月18日行程，發現旅客會在早上6點起床，7點出發前往第二市場吃知名魯肉飯，隨即根據這些信息，將筆記本封面影印一份交給飯店櫃檯，請櫃檯人員於隔天早上詢問投宿的日籍遊客是否有遺失該筆記本，次日早上在飯店人員協助下，果真找到了該名日籍女遊客成瀨小姐。

她當時在櫃檯得知遺失的筆記本失而復得時，不敢置信地摀住臉，不停向飯店人員及警方道謝，直說「真的非常感謝台灣人的幫忙！」第一分局則提醒民眾，外出時務必注意隨身行李，如搭乘交通運輸工具不慎遺失物品時，切勿慌張，應詳細回想搭乘路線與時間點，可就近請站務服務人員或警察協助找回，或撥打相關客服中心專線協助尋找。

日籍女遊客遺失的筆記本。（警方提供）

日籍女遊客遺失的筆記本。（警方提供）

警方隔日早晨順利歸還筆記本，令她感動不已。（警方提供）

警方隔日早晨順利歸還筆記本，令她感動不已。（警方提供）

成瀨小姐當下摀臉不敢置信。（警方提供）

成瀨小姐當下摀臉不敢置信。（警方提供）

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