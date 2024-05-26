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關山拉力賽「電商董事長」自撞亡 主辦單位曝事故主因

台東關山拉力賽發生嚴重自撞車禍，造成電商董事長死亡，主辦單位認為「失控」是車禍主因。（台東消防局提供）

台東關山拉力賽發生嚴重自撞車禍，造成電商董事長死亡，主辦單位認為「失控」是車禍主因。（台東消防局提供）

2024/05/26 23:02

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台東關山自25日接連兩天舉辦「華盟國際越野拉力賽─關山站」比賽，今日上午賽事發生嚴重自撞車禍，造成50歲林姓網路電商公司董事長傷重不治。對此主辦單位解釋，林姓男子疑似因車輛失控，且未明顯減速，導致撞上電線桿，且還撞到車輛最脆弱的側邊，才導致憾事發生。

警方表示，今日上午10點40分，主辦單位接獲一輛比賽車輛在賽道內因不明原因撞擊電線桿，且撞擊力道猛烈，幾乎把電線桿攔腰撞斷，事發車輛嚴重凹陷。警消將林姓駕駛從嚴重變形的車輛中拉出，儘管有先注射腎上腺素盼能提升存活機率，但送醫搶救後仍回天乏術；朱姓副駕駛則意識清醒，輕微腦震盪。

綜合媒體報導，越野拉力賽主辦單位負責人彭志忠認為，「失控」是造成意外的主因，他解釋，林男因昨日賽事表現不佳，今日起步被安排在後段，衝線後他應在緩衝區停下，但林男未明顯減速，推測是因車輛失控且煞車不及，又撞到車輛最脆弱的側邊，才導致整起悲劇發生。他強調，林男皆依規定穿著安全裝備，無奈因撞擊力道過大，導致林男當場死亡。

對此，關山鎮長彭成豐表示，對於賽事傳出車手意外身亡，除了感到遺憾外，身為協辦單位的關山鎮公所也不會逃避責任，強調「該負責的絕對會負責」。

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