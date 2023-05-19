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    YouBike首度遭境外攻擊！ 2.1萬筆會員資料外流

    公共自行車YouBike遭到境外攻擊，2.1萬筆會員資料外流，北市交通局提醒民眾多加留意。（記者蔡亞樺攝）

    公共自行車YouBike遭到境外攻擊，2.1萬筆會員資料外流，北市交通局提醒民眾多加留意。（記者蔡亞樺攝）

    2023/05/19 20:21

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕全國各縣市陸續引進公共自行車YouBike，使用率高，卻傳出會員資料外洩一事，台北市交通局今日接獲微笑單車公司通報，YouBike系統在5月17日遭受境外連線攻擊，嘗試透過手機號碼竊取會員交易資料，預估全國約有2.1萬筆會員交易資料被取得，雙北市政府也派員前往微笑單車公司調查了解。

    交通局科長廖苑伶指出，微笑單車公司17日發現，YouBike系統一直有異常資料的增加，且API數據有異常增加，經緊急阻斷，微笑單車公司強制更新會員資料與密碼，因此部分民眾無法登入被要求重新設密碼，目前微笑單車公司已經向法務部調查局報請檢調調查，同時陸續發送簡訊及聲明稿提醒會員。

    YouBike註冊會員在全國各地約有上千萬名，廖苑伶說，目前還無法得知境外攻擊的來源是來自哪個國家，北市及新北市交通局在下午派員前往微笑單車公司，先做初步調查了解，同時也要求微笑單車公司必須加強資安防護，並提出改善計畫，下週再度派員前往進一步了解。

    廖苑伶提醒，民眾如有接獲追繳欠款或儲值等消息，可能為詐騙電話，務必提高警覺並與微笑單車客服（台北市1999轉5855或02-8978-8822）再行查證，切勿聽信任何金錢匯款操作作業，若有民眾遭受損失亦請保留事證，提供微笑單車公司或連繫交通局予以協助。目前YouBike仍正常營運、提供租借服務。

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