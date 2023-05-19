花蓮2高中生無照騎機車雙載 凌晨自撞電桿1死1傷

花蓮玉里有2名高中學生騎機車自撞水泥護欄、電線桿，機車撞擊力道相當大，車頭全毀，後座16歲宋姓學生送醫後不治。（警方提供）

2023/05/19 12:48

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮南區一所高中2名學生今天凌晨2點多騎機車雙載途中，行經花75線5.2公里卓溪鄉崙天附近時，疑因過度疲累自撞電線桿，造成1死1傷。初步了解，騎車的梁姓學生輕傷，但後座的宋姓學生不幸在送醫後傷勢惡化，轉院前失去生命跡象。警方說，騎車的梁姓學生未成年無駕照，肇事原因仍在釐清中。

到場處理人員說，第一時間2個傷者都還能與警消對話講話，騎車的梁同學身體多處擦傷、意識清楚，坐在後座的宋同學傷勢較重，送到玉里慈濟醫院檢查發現有內出血，今天早上病情惡化，上午6點50分轉送花蓮慈濟醫院前失去生命跡象，宣告不治。

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警方初步調查，17歲梁姓高中學生、16歲宋姓高中學生是同學，2人相約找朋友聊天，凌晨騎普通重型機車要回玉里家中，但凌晨2點22分北上行經卓富公路花75鄉道5.9K（卓溪鄉崙天路段）時，疑似因深夜光線昏暗，不明原因先是擦撞護欄後又撞擊電線桿，2人摔車倒地不起，機車受到嚴重撞擊車頭全毀，經向119報案將2人送玉里慈濟醫院治療。

2人送醫後，醫院為受傷的機車駕駛梁姓學生抽血，酒測值為0，並無酒後駕車的行為，但警方調查發現，梁姓高中生為無照駕駛，至於機車自撞原因警方仍需進一步的釐清。

花75線鄉道卓富公路發生自撞車禍，兩高中生在直線路段的鄉道不明原因先擦撞護欄、再撞電線桿，造成一死一傷。（警方提供）

花蓮玉里有2名高中學生騎機車自撞水泥護欄、電線桿，事故地點花75線鄉道夜間相當昏暗，四周都是稻田。（警方提供）

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