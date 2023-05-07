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    火速救援！警專考生出車禍受傷 「學長」協助送考場

    警專考生前往考場時不慎出車禍。（記者陸運鋒翻攝）

    警專考生前往考場時不慎出車禍。（記者陸運鋒翻攝）

    2023/05/07 15:02

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市23歲王姓男子今上午搭乘盧姓母親開的轎車，準備參加警察專科學校考試，行經永和中正路、福和路口時，疑因油門故障不慎衝撞民宅石墩，造成2人肢體多處擦挫傷，警消獲報趕抵，趕緊將2人送往醫院救治，所幸沒有生命危險；警方事後得知王男原來準備趕去警專應考，隨即開著巡邏車火速將王男送往警專，最後在上午8時許抵達趕上考試，令王男非常感謝。

    警方調查，王男為警專42期招生考試，家住在新北市永和區，上午7時許由56歲母親盧女開著自小客車，載著兒子準備前往警專應考，行經中正路460巷與福和路309巷口時，因油門發生故障撞上民宅石墩，導致車上2人頭、手、腿部均有擦挫傷，由救護車送往新店慈濟醫院救治，幸無生命危險。

    經永和分局警方了解後，發現王男這一年都在準備警專入學考試，因發生事故母親受傷所以陪伴在身邊，而警方被其孝心感動，於是本著熱心助人精神且不願警專錯過優秀人才，隨即以巡邏車火速將王男送往警專應考，於上午8時50分抵達趕上赴試。

    對此，警專校長詹永茂也在學校當面感謝永和交通分隊警員，積極服務熱忱，後續由警專醫務室協助照料王男，希望王生能順利金榜題名，也祝福其母親早日康復。

    王姓考生送往醫院治療。（記者陸運鋒翻攝）

    王姓考生送往醫院治療。（記者陸運鋒翻攝）

    警專校長詹永茂特別感謝永和分局警員。（記者陸運鋒翻攝）

    警專校長詹永茂特別感謝永和分局警員。（記者陸運鋒翻攝）

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