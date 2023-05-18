驚世媳婦案後首件死刑！康建生技4死1重傷命案 凶手李鴻淵判3個死刑

李鴻淵被捕後警方重兵押解到南投縣警局。（資料照）

2023/05/18 19:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕男子李鴻淵去年7月以行刑式槍殺前東家康建生技負責人及主管、負責人之弟，造成4死1重傷，南投地院今天宣判，各以殺人罪判處李鴻淵3個死刑，殺死賴敏男之弟判無期徒刑，重傷賴敏男部分以殺人未遂判刑13年，應執行死刑，這是南投地院繼驚世媳婦林于如謀殺親人判死案，12年後第2件判死刑案件。

李鴻淵殺人案南投地院今天下午4時宣判，被羈押的李鴻淵並未到庭聆判，審判長宣判李應執行死刑，褫奪公權終身，併科罰金35萬元。宣判之後法院發言人陳宏瑋說明判決刑度和理由，指李槍殺5人造成4死部分，殺死張姓會計、劉姓課長、賴敏男博士的女兒部分，都是短時間接續殺人，且都針對頭部，很難倖免於死，因此以殺人罪名判處死刑。

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另外，賴敏男的弟弟是第一個被槍殺死亡者，法官認為，李鴻淵是偶然撞見賴男，第一個持槍近距離射擊賴的頭部，當時賴已遭銬住，剝奪行動自由，犯情重大，但審酌李坦承犯行，前沒有被判刑前科，因此量處無期徒刑。而賴敏男未死亡，法官以殺人未遂判處有期徒13年。

南投地院也囑託草屯療養院對李的行為責任能力鑑定，結果是他的犯案動機與個人冤仇有關，案發前可擬殺人計畫，鑑定時可詳述當時狀況和想，即其辨識能力和控制能力沒有異常。台灣司法心理學會也就李進行刑前調查鑑定，雖他受到職場霸和官司糾紛的陰影，造成人際關係退縮，但不能作為減輕死刑的依據。

南投地院判處李鴻淵死刑，是繼2011年5月20日判處驚世媳婦謀殺親夫、婆婆和生母案後，第2件判處死刑的案件，兩案相隔12年

據了解，這起駭人聽聞的4死1重傷槍擊命案，發生在去年7月14日下午及傍晚時分，凶手李鴻淵先持槍到到康建生技對面的農地，將劉姓課長和賴敏男的弟弟押到資材室，先後近距離對賴的弟弟轟頭，後來到康建公司先控制其他人，再射殺賴敏男的女兒和張姓會計，賴敏男也被射中一槍受重傷。

南投地院發言人陳宏瑋說明，法官判李鴻淵3個死刑、1個無期徒刑、1個13年徒刑的理由。（記者陳鳳麗攝）

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