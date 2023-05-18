南投康建生技4死1傷命案 槍手李鴻淵一審判死刑

犯下4死1重傷槍擊命案的李鴻淵，經10個多月的起訴、一審18日下午宣判死刑。（資料照）

2023/05/18 16:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投康建生技公司去年7月14日發生凶手李鴻淵行刑式開槍射殺前東家老闆和主管，造成4死1重傷，李鴻淵不滿8年前官司對他不利的證詞，8年後潛入公司行刑式開槍射殺5人，僅老闆賴敏男博士重傷，其他皆成槍下亡魂，南投地院今天審結，合議庭法官判處李鴻淵死刑，全案仍可上訴。死者家人低調不願受訪，友人則說早就該判死刑。

這起駭人聽聞的4死1重傷槍擊命案，發生在去年7月14日下午及傍晚時分，凶手李鴻淵持改造手槍先到康建生技對面的農地，先將劉姓課長押到資材室，後來負責人賴敏男的弟弟走進來也銬在資材室的椅子上，李先對賴轟頭，劉姓課長想逃也被從後頸開槍，2人皆一槍斃命，他原算準賴敏男下午會到倉庫區，但當天有客戶拜訪賴未到此處。

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李鴻淵等到傍晚5點過後，康建生技公司因應下班時間把大門打開，李鴻淵趁此機會進入，將認識他的劉姓廠長押至廁所，要他交出手機，後也將拜訪賴敏男的客戶及還未離開員工押至廁所。隨即進入公司，對在自己辦公室的賴敏男的女兒前額開槍，賴女倒地死亡，張姓會計開門發現火速要逃，但仍被開槍射擊其後頸部死亡。

賴敏男聽到聲音出來查看，與蒙面的李鴻淵對看，隨即拉扯開跑，李開一槍射偏，再對其左後耳開一槍，賴倒地後李騎劉姓課長的機車逃逸，隔日在台中市一家養生會館躲藏遭逮捕。賴敏男幸運逃過一死，但至今恢復狀況不算好，已被接至北部療養。

李鴻淵從頭到尾都稱是他一人策畫和行凶，原因是因8年前公司洪姓女課長被襲擊受重傷，洪女指認是他，賴敏男和劉姓課長、會計和廠長都有作證指是他，不只害他和同公司的妻子丟工作，他更因此找工作不順，懷恨在心，一心想找時機報仇。該官司雖判李鴻淵無罪，但他說無法原諒這群人，而只押劉姓廠長到廁所控制未對他開槍，是因劉姓經理平常遇到他還會關心他和妻子。

康建生技遭開槍造成4死1重傷，案發後辦公室燈火通明，警方展開搜證。（資料照）

李鴻淵被起訴後遭求處死刑，移審南投地院後被問到怕不怕死刑時神情一度黯然。（資料照）

南投地院判處李鴻淵死刑，褫奪公權終身。（記者陳鳳麗攝）

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