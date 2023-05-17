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    男PO「射滿滿給熟女姊姊」性愛照 女友堅稱是她：我的身體我認得

    劉姓男子在社群網站張貼性愛照被女友提告妨害秘密，但因照片沒有露臉無法證明是女友本人，法官判無罪。示意圖。（資料照）

    劉姓男子在社群網站張貼性愛照被女友提告妨害秘密，但因照片沒有露臉無法證明是女友本人，法官判無罪。示意圖。（資料照）

    2023/05/17 14:26

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子深夜在社群網露張貼一張性愛照，但只有身體、沒有頭像，女友見狀，怒告劉男妨害秘密等罪，還向法官說「我自己的身體我認得」，但法官認為，劉男PO照的時間點還沒跟女友嘿咻，無法證明劉男有偷拍兩人性愛，因此僅依妨害風化罪判徒刑8月。

    判決指出，2021年8月30日凌晨1點多，劉姓男子在社群媒體「Twitter」張貼只有身體、沒有頭像的兩人性愛照，並留言寫下「早上來一炮、射滿滿給熟女姊姊」，供不特定網友瀏灠；當天上午8點多，女友休假到劉男住處，兩人一番雲雨後，女友滑手機時，驚見劉男在「Twitter」張貼性愛照，雖然沒有露臉，但女友堅信照片中的女主角就是她自己。

    兩人為此鬧翻，劉男說自己沒有偷拍，但女友不信，兩人鬧到分手後，女友到警局報案，劉男被檢方依妨害風化及妨害秘密罪起訴；高雄地院審理時，劉男坦承有張貼性愛照片，但強調照片中的女主角不是女友，而是他的炮友。

    但女友不信，不但拿出劉男事後道歉的訊息內容，還跟法官疾呼照片裡床單花色一樣，都是她買的，她覺得自己的身體自己清楚，雖然沒有露臉，但自己的身體自己看得出來，所以可以確認那個人就是她。

    法官勘驗劉男發文時間是在凌晨1點多，但女友說自己當天上午8點才到劉男住處發生性行為，因此時間點對不上，加上性愛照片中女主角身體並無明顯特徵，無法證明影中人就是女友，因此僅依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪判劉男徒刑8月，妨害秘密部分無罪，可上訴。

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