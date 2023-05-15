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    自稱碩士畢業卻成「恐怖情人」 剪女友頭髮又性侵判6年4月

    「恐怖情人」黃男持剪刀剪女友頭髮再性侵，北院依法判他有期徒刑6年4月。（資料照）

    「恐怖情人」黃男持剪刀剪女友頭髮再性侵，北院依法判他有期徒刑6年4月。（資料照）

    2023/05/15 15:14

    〔記者溫于德／台北報導〕黃男自稱碩士畢業，前年卻扮演「恐怖情人」，趁著與女友入住旅館，持剪刀剪去女友頭髮並毆打臉部，再暴力性侵；台北地院審結，依傷害、強制性交、犯剝奪他人行動自由共3罪，判黃男有期徒刑6年4月。可上訴。

    前年5月7日晚間，這對情侶入住北市一間旅館，後來兩人吵架，黃男持剪刀直接剪去女友頭髮，並毆打女友臉部、頭部；之後，黃男見女友累到睡著，竟強行脫下對方衣褲並性侵，接著用棉被、枕頭悶蓋其口鼻，再度毆打其臉部、頭部。

    8日一早，黃男見女友想離開旅館，二度性侵得逞，後來見女友趁他叫外送的空檔，穿上衣服跑到走廊求救時，他追到電梯前拉回女友，並出言恐嚇「信不信我把你從10樓丟下去」。

    至於女友之所以獲救，是因為同樓層房客聽見呼救聲，經向櫃台人員反映，由櫃檯人員報警處理，警方到場查扣剪刀。

    北院審理時，黃男否認犯罪辯稱，因為女友日前曾亂剪他的頭髮，當下他也經過女友同意才剪回去，且兩人是合意發生性行為，另外，他想跟女友玩個遊戲，但沒有掩住女友口鼻，女友卻突然跑到房門口說「他要殺人」，他才把女友拉進來。

    但北院拒絕採信黃男，認定他剪女友頭髮、悶其口鼻、對女友強制性交並剝奪行動自由，使女友身心受創嚴重，犯罪情節實屬重大，還誆稱是男女朋友間的情緒，加上至今未與女友和解，可見沒有悔意，依法量刑。

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