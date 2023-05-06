少寫3個字！學測忘簽名被扣1分 考生打官司求加分敗訴

李姓考生忘了在答題卷上簽名，被扣1級分。（學測示意圖，與本案無關。資料照）

2023/05/06 22:33

〔記者吳政峰／台北報導〕李姓學生參加民國111學年度學科能力測驗，未在「國語文綜合能力測驗科目考試」答題卷的「確認後考生簽名」欄簽名，被大考中心依考試簡章試場規則及違規處理辦法扣減１級分。李生火大，興訟討分數，直指在答題卷上簽名反破壞考試公平，相關規定無法防弊，還侵害其受教權，但未獲台北高等行政法院採信，日前判其敗訴。

判決指出，李生參加大考中心辦理的民國111學年度學科能力測驗，於國語文綜合能力測驗科目考試時，因未於答題卷「確認後考生簽名」欄簽名，被大考中心依111學年度考試簡章試場規則三、違規處理辦法第12條第1項規定，扣減成績1級分，導致李生實得級分從12級分降為11級分，111年3月2日寄發成績通知單。

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李生收到成績單後傻眼，興訟要求撤銷扣分處分，主張「在答題卷上簽名乃為破壞考試公平之大忌」為普遍認知，學測的簽名規範未存在於各項大考中，考生必須於試前費心強記，並於試中分神配合履行，稍一不注意就會遺漏。

李生表示，簽名的規定無法嚇阻代考槍手，也無助提升考試正確性或考試公平性，違反不當連結禁止原則，大考中心應全然揚棄簽名要求，不可以不必要規定堅持扣分，嚴重影響考生權益，侵害受教權。

李生強調，漏未簽名未對考試秩序造成損害，扣分已違反「無損害即無懲罰」、「實質平等原則」，且因法效過苛，亦違反比例原則，少一分已害他無法申請許多校系，只能改參加分科測驗。

北高行指出，簽名並未增加考生額外負擔，亦未過度影響考生作答，屬於維護考試的正確、公平性措施，李生既然報考，當應充分瞭解並注意簡章有關試場規則及違規處理辦法，確實遵守，不得以自身因素，漏未於該科答題卷「確認後考生簽名」欄簽名，反而歸咎於簡章規定不當，而免除其應遵守規定的義務。

北高行表示，李生反覆爭執簽名規定與其他簡章相比並不相同，或者該規定並未達到防弊、代考等效果，因每種考試制度各有不同，規範方式自各有不同考量，是否可達到原本預期的目的，本屬大考中心基於歷次考試逐年檢討、尋找是否有更適宜方式，為妥當性與否的議題，難以反推該規定違法。

綜上，北高行認為李生主張不可採，日前判其敗訴，仍可上訴。

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