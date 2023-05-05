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    澳洲交換生滅鼠藥中毒 北檢證實女性友人列被告限制出境、朝下毒調查

    澳洲來台交換生艾力克斯．蕭里，疑誤食滅鼠藥中毒，經台北醫學大學附醫急救，診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，也就是吃到「超級老鼠藥」而中毒，家屬募得回澳洲醫療專機費用，前天已將蕭里送回澳洲。（資料照）

    澳洲來台交換生艾力克斯．蕭里，疑誤食滅鼠藥中毒，經台北醫學大學附醫急救，診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，也就是吃到「超級老鼠藥」而中毒，家屬募得回澳洲醫療專機費用，前天已將蕭里送回澳洲。（資料照）

    2023/05/05 14:31

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦澳洲來台交換生艾力克斯．蕭里疑誤食老鼠藥中毒一案，全案出現重大進展！北檢今證實，前天（3日）曾搜索蕭里的女性友人（台籍）住處，並查扣相關證物，昨（4日）以被告身分訊問該女，訊後諭令她限制出境、出海。據了解，檢警已朝「下毒」方向調查釐清中。

    北檢今表示，有關澳洲交換男大生疑食用老鼠藥送醫一案，經本署剪報分案後，檢察官即指揮台北市政府警察局刑事警察大隊、信義分局進行調查，經調取醫院病歷，陸續以證人身分訊問男大生之父、母（均已返澳），另於5月3日搜索其女性友人之住處，查扣相關證物，再於5月4日以被告身分訊問該名女性友人，訊後命限制出境、出海。本案男大生送醫之原因，初步排除與食用台灣小吃或施用毒品有關，至於真正原因，尚有待進一步調查釐清。

    台北醫學大學附設醫院醫療團隊診斷，蕭里中毒的原因為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，也稱為「超級華法林」（superwarfarin）中毒，治療過程中因病人對藥物出現過敏反應，一度轉入加護病房觀察，後來轉至普通病房；根據蕭里自述，其中毒應與街頭小吃無關，也不明白自己為何會接觸到滅鼠藥。

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