澳洲交換生誤食滅鼠藥 台籍同居女友列被告「限制住居」

澳洲來台交換生艾力克斯．蕭里，疑誤食滅鼠藥中毒，經台北醫學大學附醫急救，診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，也就是吃到「超級老鼠藥」而中毒，家屬募得回澳洲醫療專機費用，前天已將蕭里送回澳洲。（資料照）

2023/05/05 13:49

首次上稿：12:17

更新時間：13:49

〔記者錢利忠／台北報導〕澳洲來台交換生艾力克斯．蕭里，疑誤食老鼠藥中毒，經台北醫學大學附醫急救，診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，也就是吃到「超級老鼠藥」而中毒，家屬募得回澳洲醫療專機費用，前天已將蕭里送回澳洲；而為釐清疑點，台北地檢署前天除傳喚他父親說明之外，其實還傳喚蕭里的台籍同居女友，訊後將她列被告「限制住居」，全案朝「下藥」及「毒品」等兩大方向釐清中。

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北檢今天下午表示，有關澳洲交換男大生疑食用老鼠藥送醫一案，經本署剪報分案後，檢察官即指揮台北市警察局刑事警察大隊、信義分局進行調查，經調取醫院病歷，陸續以證人身分訊問男大生的父、母（均已返澳），另於5月3日搜索其女性友人的住處，查扣相關證物，再於5月4日以被告身分訊問該名女性友人，訊後命她限制出境、出海。本案男大生送醫的原因，初步排除與食用台灣小吃或施用毒品有關，至於真正原因，尚有待進一步調查釐清。

此事件經媒體曝光後，北檢主動剪報分他字案，最初分案案由為「毒品危害犯罪防制」，並交由毒品專組調查。而蕭里的台籍女友，則因有其他疑點待查，已被檢方限制住居。

澳洲媒體報導，來台參與淡江大學交換學程的蕭里，疑似誤食滅鼠藥送醫，家屬希望將他送回澳洲治療，由於保險不給付返澳洲的醫療專機費用，家屬只好透過群眾募資平台，募得超過20萬澳元（約台幣406萬元），扣除醫療專機費用約17萬2000澳元，其餘款項將捐給澳洲醫療後送組織。

蕭里經台北醫學大學附設醫院醫療團隊診斷，為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，也稱為「超級華法林」（superwarfarin）中毒，治療過程中因病人對藥物出現過敏反應，一度轉入加護病房觀察，後來轉至普通病房；根據蕭里自述，其中毒應與街頭小吃無關，也不明白自己為何會接觸到滅鼠藥。

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