黑幫強索基隆廟口商家保護費 基檢刨根再逮前會長女兒

天道盟太陽會基隆分會（天道盟隆陽會）黃姓會長日前夥4名小弟，分持西瓜刀、鋁質球棒，向羅姓小販討債，被羈押獲准。（資料照，記者林嘉東翻攝）

2023/05/05 16:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆檢警掃蕩黑幫向基隆廟口商家強索保護費案，在羈押天道盟太陽會基隆分會（天道盟隆陽會）黃姓會長後發現，隆陽會前謝姓會長的女兒，竟打著太陽會的名義，繼續向商家索討保護費；檢警掌握謝女涉案事證後，追查隆陽會前謝姓會長，與天道盟同心會基隆分會蘇姓會長也長期向商家強索保護費，警方同步拘提謝女、蘇男等9人到案後，檢方昨依涉犯恐嚇取財罪，諭知謝女等9人以1萬至5萬不等交保。

檢警追查，天道盟「隆陽會」黃姓會長2021間，以基隆廟口奠濟宮為據點，教唆幫眾至酒店、小吃店與卡拉OK霸店，按月向逾15間店家強索30多萬保護費。黃姓會長率幫眾收了保護費後，仿警成立「黑衣人快打部隊」，前往店家圍事，累計2年來收取700多萬元保護費，除了朋分花用外，還用來購買賓士名車代步。

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檢警去年7月間，搜索黃姓會長等幫派份子8人住處，扣得200萬元現金，賓士GLE450、E300（2台市價合計600多萬）。

檢方去年底，將黃姓會長等人依涉犯恐嚇取財等罪嫌起訴後，法院以黃等人認罪為由裁定交保，未料，黃交保後，為了追討15萬元賭債，夥同鄭姓等4名小弟持西瓜刀、球棒，恫嚇羅姓小販：「不還錢就不用擺攤了！」小弟甚至掌摑羅婦，逼著羅連夜向友人借錢還債。

警方循線逮到黃等5人後，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦；檢方漏夜複訊後，以黃男等5人有反覆實施恐嚇取財之虞，向法院聲押獲准。

警方於黃入監後接獲情資，隆陽會前謝姓會長的女兒，打著太陽會名義，繼續向商家索討2萬元保護費，商家搞不清誰是會長，見謝女打著太陽會名義，只好繼續交保護費。

警方報請基隆地檢署檢察官江柏青指揮，掌握謝女涉犯事證後，另溯源追出隆陽會前謝姓會長在2012年起至2021年間，曾率幫眾長期向商家按月索討2萬元保護費，時間長達9年。

此外，不只天道盟隆陽會，檢警也獲報，天道盟同心會基隆分會蘇姓會長也向按月向商家索討保護費2 萬元不等保護費。

檢警3日除借提在押黃男與入監服刑的謝男外，另約談蘇男等人到案說明，追查謝、蘇等人索討保護費情事。檢方昨天以謝女、蘇男等9人涉犯恐嚇取財罪，諭知以1萬至5萬不等交保。

天道盟太陽會基隆分會（天道盟隆陽會）黃姓會長夥同小弟討債，警方起獲西瓜刀等犯案工具。（資料照，記者林嘉東翻攝）

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