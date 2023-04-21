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    首頁　>　社會

    警方廣蒐黑幫情資 掃黑人員與特定對象接觸今起免報備

    警政署為擴大掃黑，今起免除警察人員與特定對象接觸交往前報備程序，待工作完成後，再核備即可。（資料照）

    警政署為擴大掃黑，今起免除警察人員與特定對象接觸交往前報備程序，待工作完成後，再核備即可。（資料照）

    2023/04/21 19:47

    〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為能持續打擊黑幫，讓員警廣蒐幫派活動不法情資，今起免除警察人員與特定對象接觸交往前報備程序，俟階段性工作完成後，再核備即可，也就是只要主官管認定該員警為掃黑人員，不論是否為刑警、派出所員警、行政警察人員，皆為適用對象，以貼近實務運作情形及符合保密考量。

    此外，員警於跟特定對象交往情蒐期間，因公飲酒，警政署也正著手研議員警飲用酒類禁止服勤規定，予以放寬，讓其更貼近實務考量。

    警政署表示，近期黑道幫派尋仇引發的槍擊案件及高調舉辦豪奢宴會，囂張、公然挑戰公權力行徑，引發社會不良觀感，警政署已實施二階段系統性掃黑工作，針對幫派公開活動與相關衍生犯罪，實施同步擴大臨檢、掃黑、打詐、緝毒及肅槍行動專案。

    而為能廣蒐幫派活動不法情資，持續強化打擊黑幫力道，將採更具彈性的放寬警察人員與特定對象接觸交往的報備程序。

    目前兼顧掌握黑幫動態與警紀維護為修訂原則，且因應刑事掃黑專責編組人員情資蒐報、約制幫派活動等工作，免除與特定對象接觸交往前之報備程序，俟階段性工作完成後，再核備即可，以貼近實務運作情形及符合保密考量。

    警政署強調，對於危害社會的黑道幫派，將貫徹「掃黑專責隊」的運作，採取系統性掃黑策略，持續深入掌握犯罪事證，以接連打擊的方式進行全面掃蕩，對犯罪的打擊我們也絕不停歇，更希望藉由不斷與時俱進的調整相關法規，能夠更有效且全面的掌握幫派不法情資，聚焦打擊黑幫，讓社會安全、人民安心。

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