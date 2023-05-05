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    涉詐領助理費 國民黨籍澎湖縣議員歐中慨夫婦羈押禁見

    國民黨籍澎湖縣議員歐中慨，因涉嫌詐領助理費遭羈押禁見。（記者劉禹慶攝）

    國民黨籍澎湖縣議員歐中慨，因涉嫌詐領助理費遭羈押禁見。（記者劉禹慶攝）

    2023/05/05 12:57

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會真是多事之秋！繼國民黨議長劉陳昭玲與機要秘書，因涉嫌貪瀆案遭羈押禁見至今，無黨籍縣議員張在興一審判決當選無效後，現又傳出國民黨籍澎湖縣議員歐中慨與妻子顏美珍，因涉嫌詐領助理費案遭羈押禁見。

    澎湖地檢署表示，檢察官黃政德今年3月下旬偵辦澎湖縣議員歐中慨等人涉嫌詐領議員助理費一案，原經法院諭知被告歐中慨及其配偶顏美珍，分別具保新臺幣100萬元、80萬元。然經專案團隊鍥而不捨持續追查，5月4日再度傳訊被告歐中慨等人。

    檢察官訊問完畢後，認被告歐中慨、顏美珍、蘇姓會計等3人，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪、刑法第214條使公務員登載不實罪犯罪嫌疑重大，並因其就關鍵情節前後供述有重大出入，且說詞與相關人證、物證均有不符，認被告三人有勾串之事實與勾串證人之虞，故予以當庭逮捕，再行向台灣澎湖地方法院聲請羈押禁見。經澎湖地院於昨日晚間裁定被告歐中慨、顏美珍羈押禁見，蘇姓會計諭知請回。

    根據了解，案情轉折在於歐中慨原本供稱僅交付助理18000元助理費，另22000元則成為復康巴士基金，另作善款使用，同意將不當所得捐回國庫，部分情節已有認罪協商，所以第一次才會交保，但4日再度應訊卻推翻先前口供，引用前總統馬英九大水庫理論，並未私吞款項，因此拒絕繳回前述所得，才會案情大逆轉遭到羈押禁見。

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