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    涉詐領助理費 國民黨澎縣議員歐中慨100萬交保

    澎湖縣議員歐中慨涉詐領助理費被聲押，法官裁定100萬元交保。（資料照，記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議員歐中慨涉詐領助理費被聲押，法官裁定100萬元交保。（資料照，記者劉禹慶攝）

    2023/03/31 16:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨原本預定提名參選下屆澎湖立委的縣議員歐中慨，疑涉詐領助理費被檢察官約談搜索並聲請羈押。澎湖地方法院今召開羈押庭，裁定歐中慨100萬元交保；歐妻顏美珍、他的電器行會計兼議員助理蘇美鸞分別以80萬、3萬元交保。歐中慨夫婦限制住居。

    擔任6屆澎湖縣議員的歐中慨，3月30日突傳出遭到檢調約談搜索，檢調人員兵分多路，分別前往馬公市區、西衛、鎖港等地，搜索歐中慨、2名助理的住處，扣得2人銀行支領助理費的資料、入帳存摺、印章等，並將相關人員帶走，歐中慨媳婦周姓助理以3萬元交保，歐中慨夫婦及蘇姓助理3人，經澎湖地檢署向澎湖地方法院聲請羈押。

    因3人拒絕夜間訊問，澎湖法院今日召開聲押庭，根據了解，雙方在法庭攻防，主要內容是歐中慨聘請周姓媳婦、電器行蘇姓會計擔任議會助理，涉嫌使用議員助理費聘任的助理，卻在自家經營電器行內工作，於法不合，經過4個多小時言辭辯論後，澎湖地方法院裁定決交保。

    巧合的是，歐中慨被約談搜索當日，國民黨澎湖縣黨部召開委員會，審查下屆立委登記參選人資格，因僅有歐中慨登記，原已通過由歐中慨披掛藍營戰袍，再度挑戰現任民進黨籍立委楊曜。不料主委陳雙全突接獲電話通知歐中慨夫婦遭約談搜索，因此宣布會議取消，呈報黨中央，由黨中央決定是否以徵召、或重新登記方式尋覓人選。

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