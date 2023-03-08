5連霸南投縣議員詐領助理費案 吳瑞芳一審判4年6月

五連霸南投縣議員吳瑞芳詐領助理費案，南投地院判刑4年6個月，她表示會上訴。（資料照）

2023/03/08 16:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕五連霸無黨籍南投縣議員吳瑞芳，在第17到19屆際議員任內，未實際聘用林姓與羅姓助理，但令其提供資料和帳戶，以兩人名義詐領助理費，另雖有僱用劉姓助理，但卻以少報多，全部詐領金額512萬餘元，南投地院今日依利用職務上機會詐取財物罪名，分別判處有期徒刑4年4月、4年2月、3年8月，應執行有期徒刑4年6月。吳瑞芳表示，將會上訴，一切交給律師處理。

南投地院判決書指出，縣議員每月公費助理補助費最高8萬元，吳瑞芳從2010年3月至2015年6月，由林姓女子掛名公費助理，有勞健保，扣除勞保費每月助理費近2萬元，都由吳瑞芳以林女印章存摺領取，另2010年3月到2018年9月亦未實際聘用羅男擔任助理，但有投保勞健保，月薪也是近2萬元。此外，自2013年1月到2020年7月，雖有聘用劉姓男子擔任公費助理，但未全額支付公費助理薪資，劉男稱每月領車馬費3000元。

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吳瑞芳辯稱這些補助款用來另外私聘先生及兒子擔任助理，另也聘吳姓、謝姓和余姓3名助理，否認有詐領補助費之不法所有意圖。但法官經查相關帳戶及證人證詞，認為吳所言不可採信。

判決書也說，法官審酌吳瑞芳於審理時繳回犯罪所得，且擔任議員期間，為地方公共建設項目提案多件並成功爭取預算，對地方事務之發展、運作貢獻極多，與完全中飽私囊及拒不繳回貪污犯罪所得之惡性有別，且無其他減刑規定適用，在客觀上應足引起一般人之同情，依刑法第59條規定酌減其刑。

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