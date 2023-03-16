涉詐助理費96萬 前新北市議員王建章與妻子起訴

國民黨前新北市議員王建章。（資料照）

2023/03/16 15:44

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨前新北市議員王建章與其王姓妻子，涉嫌利用3名親友作為人頭，詐領公費助理費，金額共96萬餘元，新北地檢署今日依違反貪污治罪條例中的「利用職務上詐取財物」罪嫌及刑法「使公務員登載不實文書」罪嫌將2人起訴。

王建章出身烏來，曾任教師，是台北縣第16屆縣議員、新北市第1、2屆議員，共擔任12年議員，選區為第12選區（山地原住民），其妻王女則擔任議員服務處主任。

請繼續往下閱讀...

檢調調查，王建章夫婦涉嫌從2006年至2018年間，利用3名親友人頭，按月向議會詐領助理補助費、每年春節慰勞金，金額從7千餘元至45000元不等，歷年來共詐得96萬餘元。

2021年10月間，檢調搜索王建章的2個住處，查扣手機及相關文書等物證，約談王建章等3名被告與證人11人到案，複訊後以涉犯「利用職務機會詐取財物罪」及刑法「使公務員登載不實」罪嫌，向法院聲押禁見王建章夫婦獲准，後來已交保。

檢方今日依「利用職務上詐取財物」罪嫌及「使公務員登載不實文書」罪嫌，起訴王建章夫婦，並請法院審酌2人在偵查中自白犯行，努力籌措犯罪所得繳庫，有悔意，若能繳清犯罪所得，建請從輕量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法