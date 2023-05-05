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    「im.B」借貸平台吸金25億 負責人父子收押禁見

    「im.B借貸媒合平台」負責人曾耀鋒（見圖）、曾明祥父子遭法院裁准收押禁見。（資料照）

    「im.B借貸媒合平台」負責人曾耀鋒（見圖）、曾明祥父子遭法院裁准收押禁見。（資料照）

    2023/05/05 07:44

    〔記者溫于德／台北報導〕「im.B借貸媒合平台」盜用資深媒體人盛竹如的照片做宣傳，使上萬人掏錢投資，吸金多達25億元，台北地檢署指揮警方拘提負責人曾耀鋒、曾明祥父子等8人到案並聲押禁見，台北地院今晨就父子部分已裁准，成員洪郁璿40萬元交保，其餘5名成員上午將繼續開庭。

    北院裁定理由指，曾姓父子涉犯刑法加重詐欺罪，同為違反本刑最輕7年以上的銀行法，足認父子有勾串之虞，裁定羈押禁見；同樣犯銀行法的洪郁璿雖有逃亡的可能，但考量洪沒有前科，及其經濟、逃亡能力，裁定40萬元交保，並限制住居、出境、出海。

    「im.B借貸媒合平台」是由台灣金隆科技公司成立的P2P，自救會成員指出，該平台成立於2015年，主打不動產借貸媒合服務，包括二胎房貸、票貼債權借貸。

    投資人將資金投入平台後，平台再將資金借給有需求者，借錢者另付利息給投資人，以P2P模式營運，由個人對個人方式，讓有資金需求者能透過平台，找到願意借錢者，平台則從中賺取手續費、借錢者賺取利息。

    據悉，「im.B」從2021年初起違約拒還本金，今年4月下旬更無預警停止支付利息，不少投資人追問業務及幹部，甚至有「im.B」自家員工經追查才發現，平台上竟有多達95％的債權造假。

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