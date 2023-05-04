「im.B借貸媒合平台」詐25億 負責人曾耀鋒等8人聲押禁見

桃園市府職員於本月3日前往台灣金隆科技公司查看，發現該公司大門深鎖。（資料照，桃園市府提供）

2023/05/04 18:56

首次上稿 14:39

更新時間 18:56（新增聲押禁見）

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣金隆科技公司成立的P2P「im.B借貸媒合平台」，盜用資深媒體人盛竹如的照片做宣傳，吸引上萬人掏錢投資，吸金多達25億元；台北地檢署指揮刑事警察局拘提負責人曾耀鋒等8人到案後，訊後依違反銀行法等罪將曾男等8人聲押禁見。

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自救會成員指出，「im.B借貸媒合平台」成立於2015年，主打不動產借貸媒合服務，尤其是二胎房貸、票貼債權借貸，投資人將資金投入平台後，平台再將資金借給有需求者，借錢者另付利息給投資人，以P2P模式營運，這類P2P媒合平台，以個人對個人方式，讓有資金需求者能透過平台，找到願意借錢者，平台則從中賺取手續費、借錢者賺取利息。

據了解，「im.B」在2021年初開始違約拒還本金，今年4月下旬，無預警停止支付利息，不少投資人追問業務及幹部，甚至有「im.B」自家員工指稱，經追查才發現，平台上竟有多達95％的債權造假。

針對被該平台盜用照片一事，盛竹如接受媒體訪問時曾表示，他從未幫該平台代言、也沒有拿代言費，只有曾受邀去過一次開幕活動，在現場拍照；該平台侵權使用他的照片，不排除提告。

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