苗栗首件國民法官參審！員工痛毆前老闆致死 重判10年半
2024/05/17 19:18
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗地方法院連日來進行苗栗地區第一件國民法官審理案，審理林姓男子涉及將章姓老闆傷害致死案，經職業法官與國民法官評議及表決後今（17）日宣判，審酌林男有公共危險及槍砲前科，為累犯，有其特別惡性等情節，認為應加重其刑，判處10年6個月徒刑。
苗栗地院指出，林男曾是48歲章姓老闆的員工，並為朋友關係，今年1月間，兩人因酒後細故發生口角，林男見章男要開車離開，因而上前阻攔並要求其下車未果，進而毆打章男頭、頸等處，然後敲毀車窗，強行將章男拉下痛毆，經在場者拉開才罷手，章男因頭頸部胸腹部多處外傷、肝臟撕裂傷、脾臟破裂，送醫傷重不治。
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全案經15、16日經職業法官及國民法官密集開庭審理，今天宣判，經過評議及表決，審酌林男有公共危險及槍砲前科，受徒刑執行完畢後5年以内故意再犯本案有期徒利以上之罪，為累犯。
國民法官法庭經評議表决，審酌林男的犯罪之動機、手段，以及智識程度、品行、犯罪後之態度等，認為林男對刑罰之反應力顯然薄弱等一切情節，認有必要加重其刑，判處林男有期徒刑10年6個月。
多位參與全案審理的國民法官說，很榮幸被遴選為國民法官，是非常神聖的國民義務，他們從職業法官身上學到不同的法條解析，能實際參與法庭審理，可說是獲益良多，豐富了人生經歷。