im.B借貸平台吸金詐上萬人 高檢署：由北檢擴大偵辦

桃園市府職員於本月3日前往台灣金隆科技公司查看，發現該公司大門深鎖。（資料照，桃園市府提供）

2023/05/04 22:47

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣金隆科技公司成立的P2P「im.B借貸媒合平台」，盜用資深媒體人盛竹如的照片做宣傳，吸引上萬人掏錢投資，吸金超過25億元，引起各界關注；高等檢察署檢察長張斗輝考量此案被害者眾多，財損極其鉅大，為建立順暢報案流程，今召開「查緝im.B借貸媒合平台涉及詐欺等案件」研商會議，達成由台北地檢署嚴偵速辦等共識。

張斗輝今天邀集台北地檢署檢察長鄭銘謙、桃園地檢署檢察長俞秀端、北檢及桃檢承辦「im.B借貸媒合平台」案的主任檢察官，以及協辦的刑事警察局第七偵查大隊、調查局北部地區機動工作站等單位，召開研商會議，會中決議由北檢主責承辦，並由北檢指揮刑事局偵七隊、調查局北機站擴大偵辦。

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高檢署指出，該平台犯罪多年，受害者人數眾多，財損極其鉅大，案件分別繫屬於北檢、桃檢及其他地檢署，為能統合檢察及警調團隊，協調查緝分工，全面發揮偵查效能，建立順暢報案流程，以嚴懲不法並積極查扣不法所得，填補民眾財產損失，因此於今日召開研商會議。

會中達成幾大共識，包括此案由北檢主責偵辦，並適用高檢署「特殊案件聲請移轉管轄立案流程」，各地檢署已受理的相關案件，於轄內證據調查完竣後，將聯繫北檢，移轉管轄至北檢統一偵辦。

關於受害民眾報案流程，可就近至所在地的警調單位報案，至於已受理但尚未移送的案件，警調應製作被害人筆錄，於初步調查後，儘速移送北檢統籌偵處。

北檢偵辦期間如有必要，可透過高檢署協請各地檢署指派檢察官協助。另外，高檢署也委請桃檢，將已製作的被害人筆錄例稿，提供給各檢警調機關，於承辦案件時參考使用。檢警調應嚴偵速辦，強化數位鑑識、追查金流、人流，積極溯源追查共犯，以及積極查扣犯罪不法所得，填補被害民眾財產損失。

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