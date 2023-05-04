為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    im.B借貸平台吸金詐上萬人 高檢署：由北檢擴大偵辦

    桃園市府職員於本月3日前往台灣金隆科技公司查看，發現該公司大門深鎖。（資料照，桃園市府提供）

    桃園市府職員於本月3日前往台灣金隆科技公司查看，發現該公司大門深鎖。（資料照，桃園市府提供）

    2023/05/04 22:47

    〔記者錢利忠／台北報導〕台灣金隆科技公司成立的P2P「im.B借貸媒合平台」，盜用資深媒體人盛竹如的照片做宣傳，吸引上萬人掏錢投資，吸金超過25億元，引起各界關注；高等檢察署檢察長張斗輝考量此案被害者眾多，財損極其鉅大，為建立順暢報案流程，今召開「查緝im.B借貸媒合平台涉及詐欺等案件」研商會議，達成由台北地檢署嚴偵速辦等共識。

    張斗輝今天邀集台北地檢署檢察長鄭銘謙、桃園地檢署檢察長俞秀端、北檢及桃檢承辦「im.B借貸媒合平台」案的主任檢察官，以及協辦的刑事警察局第七偵查大隊、調查局北部地區機動工作站等單位，召開研商會議，會中決議由北檢主責承辦，並由北檢指揮刑事局偵七隊、調查局北機站擴大偵辦。

    高檢署指出，該平台犯罪多年，受害者人數眾多，財損極其鉅大，案件分別繫屬於北檢、桃檢及其他地檢署，為能統合檢察及警調團隊，協調查緝分工，全面發揮偵查效能，建立順暢報案流程，以嚴懲不法並積極查扣不法所得，填補民眾財產損失，因此於今日召開研商會議。

    會中達成幾大共識，包括此案由北檢主責偵辦，並適用高檢署「特殊案件聲請移轉管轄立案流程」，各地檢署已受理的相關案件，於轄內證據調查完竣後，將聯繫北檢，移轉管轄至北檢統一偵辦。

    關於受害民眾報案流程，可就近至所在地的警調單位報案，至於已受理但尚未移送的案件，警調應製作被害人筆錄，於初步調查後，儘速移送北檢統籌偵處。

    北檢偵辦期間如有必要，可透過高檢署協請各地檢署指派檢察官協助。另外，高檢署也委請桃檢，將已製作的被害人筆錄例稿，提供給各檢警調機關，於承辦案件時參考使用。檢警調應嚴偵速辦，強化數位鑑識、追查金流、人流，積極溯源追查共犯，以及積極查扣犯罪不法所得，填補被害民眾財產損失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「im.B借貸媒合平台」詐25億 負責人曾耀鋒等8人聲押禁見
    2023/05/04 18:56

    「im.B借貸媒合平台」詐25億 負責人曾耀鋒等8人聲押禁見
    自由開講》P2P借貸平台歸誰管？從最接近的開始！
    2023/05/04 16:30

    自由開講》P2P借貸平台歸誰管？從最接近的開始！

    過嶺市政生活圈 成家首選「宜誠飛揚」
    im.B借貸平台涉吸金25億落跑 集團子公司員工慘遭「肉搜」
    2023/05/04 15:22

    im.B借貸平台涉吸金25億落跑 集團子公司員工慘遭「肉搜」
    「im.B 借貸媒合平台」涉吸金25億 主嫌等8人移送北檢偵辦
    2023/05/04 14:44

    「im.B 借貸媒合平台」涉吸金25億 主嫌等8人移送北檢偵辦

    大牌男星當設計顧問 催生「男版塑崩褲」
    「im.B借貸媒合平台」吸金25億警逮8嫌 查扣48個LV、愛馬仕包
    2023/05/04 13:15

    「im.B借貸媒合平台」吸金25億警逮8嫌 查扣48個LV、愛馬仕包
    「im.B借貸平台」涉詐貸逾25億元 吳怡玎：銀行局有疏失
    2023/05/03 21:56

    「im.B借貸平台」涉詐貸逾25億元 吳怡玎：銀行局有疏失
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播