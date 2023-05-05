im.B吸金25億 逾5千人受害 四海幫操盤 8人被捕

「im.B借貸媒合平台」吸金達25億元，受害人遍佈全台，有四海幫海鐵堂背景的實際負責人曾耀鋒與其女友被捕，移送檢方偵辦。（記者邱俊福攝）

2023/05/05 05:30

〔記者邱俊福、王冠仁／台北報導〕台灣金隆科技公司經營的「im.B借貸媒合平台」，二○一五年成立以來吸引超過五千人投資，吸金達廿五億元，受害人遍佈全台，刑事警察局偵七大隊第二隊查出有四海幫海鐵堂背景的五十歲實際負責人曾耀鋒，見上千被害人成立自救會後，帶著張姓女友躲到宜蘭，且有賣房脫產跡象，前天兵分多路逮捕曾男與其女友、掛名負責人的曾父、集團營運長、協理、講師等八人，依組織犯罪、詐欺、違反銀行法等罪移送台北地檢署偵辦。

曾男身背重利、詐欺、妨害自由三條通緝在案，為躲避查緝，對外自稱「曾國緯」，警方還查出他將大批收藏品藏放羅東租處，前往查扣現金三百萬元、價值百萬的LV特製置物箱、愛馬仕等各式名牌包四十八個、路易十三等名酒廿二箱及三座中國雕塑家高孝午的作品等。

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查扣現金、愛馬仕等名牌包

警方表示，im.B以網路借貸媒合為號召，但涉偽造虛偽不實的高報酬債權案件，供人投資認購；曾男供稱因投資失利，才使用假債權行騙。至於該平台是否有找資深電視節目主持人盛竹如代言，盛對外予以否認，警方將調查釐清。

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