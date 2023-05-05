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    拿觀光簽證滯台半年「掏精」 越南妹被逮直呼不划算

    警方執行專案勤務，到火車站前出租套房的大樓臨檢，結果查到2名滯台賣淫的女子。（民眾提供）

    警方執行專案勤務，到火車站前出租套房的大樓臨檢，結果查到2名滯台賣淫的女子。（民眾提供）

    2023/05/05 05:47

    〔記者王捷／台南報導〕台南警方執行專案，3日晚間在火車站前的國賓大樓查到兩名外籍賣淫女子，其中阮姓越南女子摟著男客硬講中文、準備進房性交易，引起警員注意，一查護照發現她的觀光簽證逾期半年，由於滯台又有犯罪紀錄，未來恐怕不能再來台灣，讓她直呼不划算，錢還沒賺夠；警方懷疑幕後還有應召集團，正在追查中。

    去年8月警方才在國賓大樓取締大型應召站，但過了不久應召站又繼續營業，由於舉證較為困難，警方因此改執行專案勤務，以逐間臨檢的方式，查看出租套房是否藏匿滯台的外籍賣淫小姐，結果一名泰國籍的莎姓女子，裹著浴巾送男客，一開門就遇到警員臨檢，最後坦承滯台賣淫。

    阮女則是摟著男客搭電梯，準備要進套房性交易，因為她的打扮火辣，又說著有口音的中文，引起警員注意，上前盤查她的身分時，護照一查發現已逾期半年，這段期間都在國內賣淫。

    兩名賣淫女子互相不認識，但是性交易收取的價格卻相同，都是50分鐘收2800元，這個價格不是整數，而且客人究竟是透過什麼管道得知他們在賣淫？無論男客、小姐都沒有多說，警方懷疑兩個小姐背後有應召集團，將會繼續追查。

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