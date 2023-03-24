女直播主激戰男客！驚覺「尺寸變來變去」 燈一開傻眼報警
2023/03/24 08:37
〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古一名女直播主從事性交易，在網路上與一名男子談妥，價格為一次1000元人民幣（約4400台幣），不過正當兩人激戰時，女直播主驚覺男客「尺寸變來變去」，於是把燈打開，頓時傻眼，原來自己竟和不同對象嘿咻，事後憤而報警。
綜合中媒報導，內蒙古一名黃姓男子在網上約了女直播主，以1000元人民幣價格進行性交易，然而黃男覺得太貴，另外找3名友人「拼單」，一個人出250元人民幣，卻瞞著女直播主。
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女直播主到黃男家中後，黃男聲稱自己害羞，將電燈全關、窗簾拉上，兩人在一片漆黑中上床，後來黃男佯稱要上廁所，卻是趁機讓另一名魏男進入房間與女直播主上床，魏男完事後又故技重施，讓劉男進來。
由於劉男和前面兩人的聲音、動作、性器官尺寸不同，女直播主覺得不對勁，立刻開燈當場識破，並拒絕繼續性行為，但劉男卻以付過錢為藉口，強迫上床；之後第四名高男也進房性侵該女。
女主播事後報警，控告4男性侵，法院認為，4男雖沒有使用暴力，但先是欺騙讓女子處於「不知反抗」狀態，女子發現後，面對4個男人的威懾，仍處於「不敢反抗」的狀態下，因此，魏、劉、高三男被判性侵罪，第一名黃男雖沒有違背女子性意願，但參與策畫與協助性侵，屬於性侵從犯。最後判處黃男2年，其他3男判刑4年，女主播則因賣淫被行政拘留15天。