全民防詐飄媽味！台中美女警官撩下去 母親視角入鏡超有梗

第四分局以媽媽視角設計出一系統反詐梗圖。（圖由警方提供）

2023/05/04 16:26

〔記者許國楨／台中報導〕5月5日為全民反詐啟動日，加上母親節將屆，台中市第四分局發揮創意，由該分局美女警官陳玉梅偕女兒入鏡，以媽媽視角設計出「相信我，孩子是你最大資產，詐騙集團只想騙你的財產」等一系列反詐梗圖，另類的直白宣導打中人心，令人會心一笑。

有鑑5月5日警政署將邀請近40位藝人，舉辦「全民防詐，藝起發聲」網路直播活動，台中市第四分局為此期前推出「全民反詐前哨站 五月溫馨齊按讚」為活動暖身，以營造並響應反詐氛圍，尤其在象徵5月份的溫馨母親節日，結合反詐標語，透過媽媽這個角色與小孩互動的演譯，更讓人印象深刻，用心值得肯定。

請繼續往下閱讀...

而這一系列的創意梗圖中，由該分局已為人母的美女警務員陳玉梅，偕同可愛的女兒以家居式的樣貌入鏡，以母親視角設計出「投資穩賺不賠？！就跟紅包給媽媽保管有去無回」、「相信我 孩子是你最大的資產 詐騙集團只想騙你的財產」、「生完孩子的肥肉 就跟詐騙集團一樣難纏」等一系列梗圖發布在分局粉絲專頁。

許多媽媽看完心中超有感，直呼實在太有梗，引起廣大的迴響，同時也表達現今層出不窮的詐騙手法，不外乎就是要騙取民眾的財產，全民對於詐騙集團的深痛惡絕，盼全國民眾當警察的神隊友，謹記一聽二掛三查證原則，才能守護自身財產安全。

第四分局分局長李建興表示，5月5日為全民反詐啟動日，在母親節前夕推出專屬媽媽意象反詐宣導圖，向民眾宣導「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」藉此加深民眾印象，強調民眾與警察共同打擊詐欺犯罪之決心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

另類的直白宣導打中人心，令人會心一笑。（圖由警方提供）

另類的直白宣導打中人心，令人會心一笑。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法