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鄭捷殺人喋血悲劇10週年 今悼念暨反廢死音樂會

參加江子翠喋血悲劇10週年悼念暨反廢死音樂會的民眾，一起為鄭捷殺人事件默哀3分鐘。（記者翁聿煌攝）

參加江子翠喋血悲劇10週年悼念暨反廢死音樂會的民眾，一起為鄭捷殺人事件默哀3分鐘。（記者翁聿煌攝）

2024/05/21 19:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員林國春與多位議員、前立委21日齊聚捷運江子翠站三號出口，悼念江子翠喋血悲劇10週年暨舉行反廢死音樂會，活動前竟然還遇到台中捷運也發生有惡徒持刀隨機刺傷民眾事件，令在場民眾更覺得震驚與傷感。

林國春等人今天選在10年前發生鄭捷殺人事件的捷運江子翠站3號出入口前，到場人士並於當年發生殺人案的4點22分，進行3分鐘的默哀，現場是車水馬龍、人來車往的熱鬧十字路口，靜默中彷彿讓時空回到10年前的悲劇現場。

林國春利用議會休息時間，與副議長陳鴻源等多位國民黨議員徒步到現場為死者獻花紀念，所有人一起呼口號反對廢除死刑，前立委游毓蘭、吳斯懷也都都到場參與，並且與民眾聆聽現場舉行的紀念音樂會。

林國春指出，鄭捷在捷運車厢內隨機殺人事件，雖然已發生10年，仍讓人記憶猶新，他舉辦江子翠喋血悲劇十周年悼念暨反廢死音樂會，目的就是要大家支持反廢死立場，他指出，全國有8成多民眾反對廢死，因為死刑有威嚇作用。

他表示，像10年前鄭捷殺人後，法院訴審訴結，而且很快執行死刑，死刑雖然無法讓受害者死而復生，但是至少能稍 平復受害者家屬的心情，也能夠威嚇想要模仿學習的人，告訴他們殺人就是要付出償命的代價。

參加江子翠喋血悲劇10週年悼念暨反廢死音樂會的民眾，一起向悲劇死者獻花紀念。（記者翁聿煌攝）

參加江子翠喋血悲劇10週年悼念暨反廢死音樂會的民眾，一起向悲劇死者獻花紀念。（記者翁聿煌攝）

新北市議員林國春（中）及多位藍營議員在捷運江子翠站前，高喊反對廢死。（記者翁聿煌攝）

新北市議員林國春（中）及多位藍營議員在捷運江子翠站前，高喊反對廢死。（記者翁聿煌攝）

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