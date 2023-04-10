普發6000「ATM領款」開跑 新北警規劃「防詐專責警力」

新北市警局規劃專責警力，於普發6000ATM領限期協助民眾識詐、阻詐。（記者徐聖倫翻攝）

2023/04/10 16:27

〔記者徐聖倫／新北報導〕行政院「全民共享普發現金6000元」今日起開放指定ATM領款，新北市警局轄下各單位均繃緊神經，加強警方巡查頻率，以防止詐騙集團有機可趁，警方也將規劃專責警力，於轄區人口較密集的分局，如新莊、三重、蘆洲、中和、板橋、海山等分局，針對熱時熱點加強盤查，並面對面協助民眾識詐。

行政院推出「全民共享普發現金6000元」政策，可上網登記，領取方式5種中的「ATM領款」，自今日起至10月底開放民眾至指定金融機構、郵局等貼有「全民共享普發現金」識別標誌之ATM機台操作。

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新北市警局除統一規劃各分局由轄區派出所員警加強巡簽，偵查隊、警備隊、交通分隊亦規畫專責警力於領取期間前往轄內各郵局、銀行及超商等處所，維護現場秩序，並針對現場民眾講解常見詐騙方式，比如架設假網站，以網址內帶有「6000」，或與政府網站相似網址如「g0v.tw」等，混淆民眾誤以為是政府網站，誤輸入個人資料、銀行帳號等資訊；或透過詐騙簡訊，誘使民眾點擊簡訊內網址，卻連結至釣魚網站或假網站，詐取民眾銀行帳戶或信用卡資料。

新北市警局呼籲，詐騙集團可能會利用「簡訊」、「電郵」的方式，發送連結，誘騙民眾「僅需點選連結，即可連結到官方網站申領」不可不防！另外，亦提醒民眾慎防個資外洩，避免遭冒用盜領。

普發6000網址如圖，民眾切勿親信假網址。（記者徐聖倫翻攝）

防詐4不，不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳。（記者徐聖倫翻攝）

政府不會簡訊、e-mail等方式通知領款、登錄資料。（記者徐聖倫翻攝）

民眾若遇可疑狀況，請即刻撥打165反詐專線。（記者徐聖倫翻攝）

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