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詐團得手600萬故技重施 車手自備點鈔機取款被活逮

詐團車手要求受害民眾面交600萬元鉅款，警方順勢逮捕犯嫌。（南投警分局提供）

詐團車手要求受害民眾面交600萬元鉅款，警方順勢逮捕犯嫌。（南投警分局提供）

2024/05/21 22:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投47歲董姓男子，誤信投資詐騙失金600多萬元，不甘被騙向警方報案，警方得知詐團又故技重施要求面交600萬元，今陪同董某依約赴會，順利逮到23歲林姓車手，並在作案車輛查獲自備的點鈔機，之後還查到林嫌在上月也因擔任詐團成員被逮，訊後依詐欺等罪移送法辦。

南投警分局表示，董某日前誤信投資詐騙廣告，依照網路教學平台課程操作後，陸續以面交方式交付600多萬元，之後想要結算獲利卻無果，這才驚覺上當受騙，並報警求助。

詐團則在得手600多萬元後，竟也食髓知味，以話術誆稱若要取回已交付的600多萬元，只要再付600萬元就可取回，董某得知後回報警方，警方見機不可失，便在今天約車手面交600萬元，現場埋伏員警也一擁而上逮人，甚至在林嫌車上還起獲點鈔機，直呼不可思議。

之後調查林嫌時還發現其上月15日，就曾因詐欺案被警方查獲，不料才過1個多月又當車手，全案除依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦外，後續也將溯源追查共犯。

警方強調，行政院會日前通過「打詐新四法」，懲詐原則是「騙愈多關愈久」，詐欺達1000萬元以上，最重可判10年，最高併科3000萬元罰金，以嚴懲詐騙，並呼籲民眾切勿輕信來路不明的網路投資廣告，只要相約面交現金就是詐騙，應儘速向警方報案。

詐團車手面交收取600萬元鉅款，車上甚至自備點鈔機。（南投警分局提供）

詐團車手面交收取600萬元鉅款，車上甚至自備點鈔機。（南投警分局提供）

詐團車手要求受害民眾面交600萬元鉅款，警方順勢逮捕犯嫌。（南投警分局提供）

詐團車手要求受害民眾面交600萬元鉅款，警方順勢逮捕犯嫌。（南投警分局提供）

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