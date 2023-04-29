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    掃射當鋪藏鏡人？弘仁會鯨魚一概否認 苦笑滅會「攏某郎啊」

    警方將竹聯幫弘仁會中和組長「鯨魚」林京履（中）、杜姓小弟押解到新北地檢署複訊，建請檢方聲請羈押。（記者吳仁捷攝）

    警方將竹聯幫弘仁會中和組長「鯨魚」林京履（中）、杜姓小弟押解到新北地檢署複訊，建請檢方聲請羈押。（記者吳仁捷攝）

    2023/04/29 16:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局專案小組今天偵訊竹聯幫弘仁會大哥「鯨魚」林京履，他完全否認涉及槍擊案，辯稱完全不知情，不認識弘生組長簡維佑、手下中和組陳姓副組長等嫌犯，更否認是竹聯幫弘仁會份子，警方企圖約制他時，他還苦笑說，「（歸組）攏某郎啊（都沒人了）」，似乎得知弘生組、中和組遭警方滅會。

    據了解，座車19日遭到槍擊後，弘仁會隔天就派出槍手開槍報復回來，「鯨魚」林京履也在同一天潛逃馬來西亞，我方第一時間即向馬國請求協緝而順利留置，「鯨魚」與隨行逃亡的杜姓小弟兩人昨晚（28日）由刑事警察局幹員押解回台，移送新北地檢署訊問。

    警方調查，23歲弘仁會中和組長「鯨魚」林京履涉嫌透過弘生組長簡維佑，教唆兩批少年到新北土城掃射華山幫巨新當鋪。新北市刑大大隊長蕭瑞豪說，林京履是雙北、土城當鋪少年槍擊案關鍵人物，釀成3度69槍互轟槍擊案，但警方偵訊時，他一律避重就輕，僅承認座車遭開槍，身上剩餘約6萬元現金是自己所有。

    對於落網幫眾、小弟指控涉及槍擊案的事證，林京履完全否認涉案，更否認自己是竹聯幫弘仁會成員，不認識已落網的中和組、弘仁會份子。警方透露，對於「鯨魚」辯詞並不意外，但目前所有跡證、數位鑑識內容都指向他與弘生組長簡嫌，認為檢方、法院採取的強制處分，會讓「鯨魚」好好沉思一陣子。

    據了解，林京履20日搭機抵達馬來西亞吉隆坡後，被大馬司法單位留置調查，送交移民局收容，通報馬國司法單位核發遣返令。不過，「鯨魚」出國前疑似請教過專家，到大馬被留置調查期間，聘請2名大馬律師，質疑為何不讓他入境。檢警懷疑，林京履透過管道，傳訊息給小弟、幫眾了解狀況，未料小弟們都被捕失聯，驚覺因為報復槍擊，導致全組遭滅會。

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