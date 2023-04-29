土城槍擊案弘仁會大哥「鯨魚」押解回台送辦！3波掃蕩30人落網

新北市刑大專案小組拘提弘仁會簡姓組長等14名幫眾。（警方提供）

2023/04/29 05:58

首次上稿 01:17

更新時間 05:58

〔記者錢利忠／台北報導〕新北地檢署接連指揮警方掃蕩竹聯幫弘仁會，先後發動3波搜索，逮獲30名幫派份子，被檢方列為頭號查緝目標的弘仁會大哥「鯨魚」林京履，昨晚也已解送回台歸案；針對昨凌晨第3波掃蕩逮獲的14名同夥，檢方漏夜偵訊後已將簡姓幹部等4人聲押禁見。

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全案至今，警方已連續發動數波掃蕩行動，第一波是逮捕本月10日前往新北市土城巨新當舖開槍的涉案3少年，第二波於本月25日逮捕弘仁會參與事前規劃及行動分工的弘仁會楊男等7人、及華山幫雇的潘姓男子，第三波於前晚逮捕弘生組組長簡維佑等14人，接著是昨晚押回林男等2人；再加上自行投案的2名少年槍手及1名駕車男子，全案已有弘仁會27人及與華山幫有關的3人，共30人到案。

第三波14人於昨天凌晨落網後，陸續被移送新北檢，訊後依涉嫌違反組織犯罪防制條例等犯罪嫌疑重大，有重罪、逃亡、滅證、勾串共犯及證人之虞，將簡姓幹部等4人聲押禁見。

同案另有1名少年，被移送少年法庭審理；其餘8名被告分別以2萬至5萬元不等金額交保。另有1名被告暫獲請回。

新北市警局昨凌晨兵分多路，前往新北市、雲林及花蓮民宿等8處，同步執行第三波掃蕩，逮獲弘仁會簡姓幹部等14人到案，另查獲弘仁會幫眾名冊4份、詐騙所得221萬元等證物。

檢方調查，弘仁會、華山幫因一名17歲少年阿翔的借貸，導致雙方產生嫌隙，自本月10日至20日間，兩幫派在大台北地區，相互開槍攻擊對方的據點示威，10天以來，雙方合計開了69槍，引起司法高層高度關注。

而此次兩幫派之間相互開槍的地點，發生在新北市板橋、土城等地區，適逢新北市長侯友宜參訪新加坡，新北市卻槍案連發，也迫使當時仍在參訪的侯友宜，立刻從新加坡越洋聯繫新北市警察局長廖訓誠，要求廖親自帶隊掃蕩幫派。

雙北地區接連發生弘仁會、華山幫雙方尋釁槍擊重大案件，涉嫌幕後指揮教唆的弘仁會大哥「鯨魚」林京履，案發後在杜姓小弟陪同下，搭機潛逃馬來西亞，刑事警察局透過當地聯絡官請求馬國執法單位協助於機場將2人遣返，刑事局28日派員將2人押解返台歸案。 （記者朱沛雄攝）

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