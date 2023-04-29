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    首頁　>　社會

    東警破獲情侶檔收簿手集團 全台30人遭詐2千萬

    台東縣警察局刑事警察大隊在台東、花蓮等地查獲7名自願性人頭帳戶、4名收簿手及收簿主謀謝女與張男情侶檔。 （記者黃明堂翻攝）

    台東縣警察局刑事警察大隊在台東、花蓮等地查獲7名自願性人頭帳戶、4名收簿手及收簿主謀謝女與張男情侶檔。 （記者黃明堂翻攝）

    2023/04/29 12:44

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局刑事警察大隊在台東、花蓮等地查獲7名自願性人頭帳戶、4名收簿手及收簿主謀謝女與張男情侶檔。被害人依詐欺集團指示，將金額高達2000萬元匯入詐欺集團之人頭帳戶，全案依詐欺罪、洗錢防制法移請台東地檢署偵辦，主嫌謝女經法院裁定羈押。

    警方指出，111年10月間謝女即以數十萬元不等之金額向轄內毒品人口收購帳戶並轉交詐騙集團使用，姚姓等30名被害人受不詳詐欺集團以「假投資」方式詐騙。

    被害人在社群軟體瀏覽發現投資穩賺不賠及輕鬆賺錢之詐騙訊息，並遭誘騙加入LINE群組，群組名稱標榜「投資老師帶你炒股、股市明燈」等字眼誘使被害人投資，共將金額高達2000萬元匯入詐欺集團之人頭帳戶，後續獲利並以「高額出金手續費、金管會調查」等理由告知被害人無法提取現金，致被害人陷於錯誤後，再由集團車手將贓款提領後交付上游不詳收水之人。

    台東縣警局表示，該案詐騙集團犯罪分工縝密，詐騙集團利用轄內毒品人口缺錢購毒之際，提供個人帳戶讓被害人匯入詐騙款項，再分派車手提領後交付不詳上游收水之人。

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