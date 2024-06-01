男偷香油錢30元辯「神明同意」！警妙回「請遵守人間法令」

杜姓男子（中）認為，平常廟會遶境、城隍出巡，信眾都說神明意旨、神明同意，他拿香油錢，神明也有同意。（民眾提供）

2024/06/01 00:11

〔記者王捷／台南報導〕杜姓男子於5月30日晚間在到台南市中西區的西羅殿，擅自竊取神明香油錢30元，被廟方人員發現後，大聲辯解有向虎爺擲筊同意。他落網後稱，台南神明生日、還是城隍出巡，也是神明有意旨，他拿香油錢也有徵詢神明同意，不能說違法。警方告誡他，別用神明來對付警方，請他遵守人間的法令。

40多歲的杜姓男子，靠雜工維生，事發當晚他騎乘機車前往西羅殿，在虎爺神像前喃喃自語並擲筊杯，接著未經廟方同意，擅自竊取神明香油錢共30元，其中包含5元硬幣3枚、1元硬幣15枚。廟方信眾發現杜男行為可疑，立即報警。

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警方到場後，杜男仍在廟內，並辯稱是向神明換取零錢，經警方盤查，杜男身上尚有兩千元多，但是他言詞反覆無常，無法合理解釋行竊動機，也無法交代兩千元到底是誰的，雖然只是30元的香油錢，但廟方認為，不能隨意用神明有同意，就拿香油錢，因此決定提告。

不過杜男不服，認為每次廟會繞境、城隍出巡，廟方也是跟警方說是神明有同意、神明有交代，他拿香油錢也有經過神明同意，為何就是犯法？警方不願跟他多說，並表示現在廟方遶境，也必須向分局申請，訊後將他依法移送。

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