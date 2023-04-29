警眷帶健康食品上警所送貨收錢還拍影片！楠梓分局：懲處值班幹部

莊姓警眷帶健康食品到警所送貨取款，竟自拍影片PO網「警察局收錢」，警方將依規定懲處值班幹部。（擷取自社會事新聞影音網）

2023/04/29 11:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕莊姓警眷日前帶著健康食品到高雄市楠梓警分局右昌所，向警員送貨取款，竟自拍影片PO網稱「警察局收錢」，警方也被質疑淪為直銷代言廣告；楠梓警分局今澄清表示，是莊女個人收取貨款行為，絕非「警察收錢」，且駐地禁止錄影，值班幹部未制止莊女拍攝影片，警方將依規定懲處，並嚴禁在駐地從事購物等非公務行為。

楠梓警分局指出，現場值班幹部未制止莊女拍攝影片，將依警察人員獎懲辦法予以行政懲處申誡或記過處分，以示警惕，且駐地不得從事商業行為，警察也不能代言商品，將加強教育宣導，嚴禁在駐地從事購物等非公務行為，以維護駐地安全。

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楠梓警分局右昌派出所杜姓警員的莊姓妻子從事健康食品販售行業，平時有購買健康食品供老公食用，右昌所有警員看見杜男飲用健康食品感到好奇，口耳相傳下購買食用。

杜姓警員於4月26日下午3時許值班，莊女帶著健康食品到右昌所送貨取款，並拍攝影片在臉書PO網稱「警察局收錢」，還亮出一把鈔票；此外，莊女另PO出與1名警員合照，稱該名警員從93公斤瘦到85公斤，以創造自身網路流量，不過該警經查並非楠梓警分局警員。

民眾因此在網路上爆料投訴，質疑高雄警淪為直銷代言廣告，對此楠梓警分局表示，莊女是警眷，進入所內收取同仁購買健康食品款項，並非「警察收錢」，也未於所內推銷健康食品。

依據內政部警政署109年12月30日警署督字第1090173139號函示「機關場所為非公開之場所，民眾應服從公營造物之秩序權，故機關基於內部安全及及財產管理權之需求， 得視具體個案情形，對民眾之錄音、錄影等行為有同意、限制或禁止之權限」。現場值班幹部未制止莊女拍攝影片，將依予以行政懲處申誡或記過處分。

莊女帶著健康食品到右昌所送貨取款，拍攝影片PO網「警察局收錢」，還亮出一把鈔票。（擷取自社會事新聞影音網）

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