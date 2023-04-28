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    獨居嬤半夜跌倒！家屬遠端發現通報 暖警及時解危

    南投8旬阿嬤半夜上廁所跌倒坐困客廳2小時，住在彰化的家屬透過遠端監視器得知報警，警方及時到場協助。（南投警分局提供）

    南投8旬阿嬤半夜上廁所跌倒坐困客廳2小時，住在彰化的家屬透過遠端監視器得知報警，警方及時到場協助。（南投警分局提供）

    2023/04/28 17:12

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投名間鄉8旬獨居阿嬤26日半夜起床上廁所，途中跌倒癱坐客廳地板2小時，住在彰化縣的家屬凌晨2點多從遠端網路監視器赫然發現，趕緊報警求援。轄區警員趕到，協助阿嬤送醫，幸無大礙，家屬連夜趕往醫院，感謝警方暖心解危，事後還寫信到警政署長信箱盼能表揚，讓值勤警員賴晉凱相當驚喜。

    南投警分局說，阿嬤患有高血壓及糖尿病，雙腳行走不便，跌坐客廳地板無法起身，住處沒有其他人可協助，所幸阿嬤孫子與家人在彰化透過遠端監視器發現阿嬤跌倒，報請警方幫忙查看。

    轄區崁峰派出所警員賴晉凱獲報，立即趕往阿嬤家中，發現阿嬤跌坐在客廳地板上，所幸意識正常，沒有明顯外傷，但為保險起見，仍請救護車送往南投醫院觀察，阿嬤家人也趕赴醫院關心，感謝警方及時協助。

    警方說，這件日常為民服務案，值勤警員認為只是盡本分，並未特別向上報告，但家屬就怕阿嬤在冰冷地板待上整夜，恐著涼或發生意外，由衷感謝警方及時協助，事後還熱心地寫信到警政署長信箱，希望能鼓勵警員，後續分局也獎勵並表揚賴員，盼員警日後都能秉持同理心與熱忱，協助民眾解決困難。

    家屬寫信到警政署長信箱表達感謝，盼能給警員一些鼓勵。（南投警分局提供）

    家屬寫信到警政署長信箱表達感謝，盼能給警員一些鼓勵。（南投警分局提供）

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