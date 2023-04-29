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    韓女遊高雄離奇身亡！涉案男友10萬交保、限制出境

    韓國情侶來台高雄自由行，女友飯店內暴斃，金姓男友被列為嫌疑人限制出境，新興分局積極偵辦中。（記者黃良傑攝）

    韓國情侶來台高雄自由行，女友飯店內暴斃，金姓男友被列為嫌疑人限制出境，新興分局積極偵辦中。（記者黃良傑攝）

    2023/04/29 10:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕韓國籍李姓女子（31歲）與金姓男友來台觀光，投宿高雄某飯店，不料，入住第3天李女疑在房間遇害，金男當時請飯店通報救護車，將她送醫急救，仍告不治，檢警相驗發現死者疑有內出血及頭部外傷，認為金姓男友涉有重嫌，經向法院聲請羈押，法官裁定10萬元交保，諭知限制出境出海及住居，並定期報到。

    據了解，死者韓籍李女與金姓男友（32歲），4月22日一同來台到高雄自由行，入住前金區一家飯店，原訂4月25日返回韓國，但24日下午1點30分，金姓男子稱發現女友沒有呼吸，向飯店人員求助通知救護車急送大同醫院，但李女到院前已無生命跡象，經搶救後仍於當天下午2點多宣告不治。

    警方未發現房間有打鬥痕跡，經報請檢察官與法醫於25日相驗，發現李女的頭部、四肢有傷痕，27日解剖複驗，發現她有顱內出血情況，而且頭部有明顯傷痕，左側腦髓凹陷、手部瘀傷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，疑有他殺之嫌。

    金姓男友被列為嫌疑人，但他否認行凶，稱是李女自己跌倒受傷，檢方指示警方依殺人罪嫌逮捕金男，同時向法院聲押金男，據了解，韓國駐台北代表部領事人員也到場了解，檢警持續調查中。

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