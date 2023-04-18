嫖客被譏「太短」3刀殺害性工作者 逃22年落網判刑15年

邱男被依殺人罪嫌送辦。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/04/18 18:00

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市桃園區民權路巷弄，22年前發生潘姓女子遭殺害案，警方去年重新比對現場菸蒂、衛生紙團等跡證，發現與有毒品前科的53歲的邱姓男子DNA型別符合，桃園地檢署指揮刑事局、桃園警分局重啟調查，去年12月14日拘提邱男到案，並向法院聲請羈押獲准，偵結將他提起公訴；桃園地院審理後今依殺人罪將邱男判處15年徒刑。可上訴。

死者潘女為性工作者，2000年7月17日遭人殺害，胸口、腋下身中3刀死亡，警方封鎖現場採證並保全所有跡證，但始終查無可疑對象、案件沉寂漸成冷案；在刑事鑑定科技進步下，因邱男後來犯下毒品案件，刑事局定期比對並調查陳年懸案，去年底從潘女命案現場遺留的一根菸蒂及衛生紙，比對出DNA與邱男符合，邱男殺人後時隔22年見警方上門，原本矢口否認，直到重返案發現場、警方亮出證據後才坦承22年前的殺人罪行。

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檢警調查，邱男於案發當晚前往潘女位於民權路租住房間內性交易，邱男供稱因被潘女嫌「太短」，而持水果刀朝潘女刺擊，潘女轉身躲避，他持刀追殺刺穿她上背部；潘女因右胸、右腋下、背部等處受有刀傷而倒地，邱男見狀逃走並將兇刀丟棄在附近水溝，潘女當晚即因失血性休克、血氣胸死亡。

案發之初，檢警組成專案小組全力緝兇，除保全命案現場跡證，廣泛訪查附近商家，並調閱多處監視器，傳訊多名證人、調閱通話紀錄，更實施通訊監察，也鎖定可疑對象並採集檢體進行比對，但苦無關鍵事證，案情無法突破。

案發22年後，檢警終於透過定期的DNA比對鑑定發現邱男犯案，再經檢警積極偵查，去年12月間收網拘提邱男到案，經聲押獲准後，再於偵查中突破邱男心防，再鞏固相關事證後提起公訴。

桃園地院審理時，邱男一度翻供否認殺人，經法醫作證描述案發經過才又坦承持刀殺死潘女；法官審酌邱男僅因衝突糾紛，即持刀刺殺剝奪被害人生命權，為永遠無法回復之損害，並造成家屬永難弭平之傷痛，所生損害重大，堪認其犯行罪責深重，依殺人罪判處15年徒刑。

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邱男原本矢口否認，被帶回案發現場巷弄，隨即坦承犯行。 （資料照，記者鄭淑婷翻攝）

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