不滿被嫌「太短」男3刀殺害應召女22年後落網 桃檢迅速偵結起訴

邱男被依殺人罪嫌送辦。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/12/23 10:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區民權路巷弄，22年前發生潘姓女子遭殺害案件，近日警方重新比對現場跡證，發現與有毒品前科、現年52歲的邱姓男子DNA符合，桃園地檢署檢察官陳嘉義指揮刑事局、桃園警分局重啟調查，本月14日拘提邱男到案，並向法院聲請羈押獲准，邱男坦承犯行，檢方以邱男涉犯殺人罪，犯嫌重大，迅速偵結將他提起公訴。

死者潘女為性工作者，2000年7月17日遭人殺害，胸口、腋下身中3刀死亡，警方封鎖現場採證並保全所有事證，惟遲遲無法緝兇，由於鑑定科技進步，邱男後來涉有毒品案件，刑事局定期比對並調查陳年懸案，近日從潘案現場遺留的一根菸蒂及衛生紙，比對出DNA與邱男符合，時隔22年見警方上門，邱男原本矢口否認，直到重返案發現場才坦承。

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邱男當晚與潘女相約至其位在民權路租屋房間內性交易，邱男供稱，不滿潘女嫌他「太短」，在案發巷弄持水果刀朝潘女刺擊，潘女轉身躲避，邱男持刀追擊刺穿她上背部，致潘女右胸、右腋下、背部等處受有刀傷而倒地，邱男見狀即將兇刀帶至附近水溝丟棄，並自監視器死角巷弄逃逸，而潘女當晚上8點30分左右，因失血性休克、血氣胸死亡。

檢方指出，案發之初檢察官即組成專案小組全力緝兇，除立即保全命案現場跡證外，廣泛訪查附近商家，並調閱多處監視器，傳訊多人、調閱通話紀錄，更實施通訊監察，也鎖定特定人員並採集多人檢體進行比對，但苦無關鍵事證，案情未有突破，事隔多年經由DNA型別比對鑑定，再經檢察官積極偵查，實施通訊監察並搜索、拘提邱男到案，經聲押獲准後再於偵查中突破邱男心防，在鞏固相關事證後將他提起公訴。

檢方指出，刑法第80條追訴權時效規定，案發後歷經2次修法，依照現行刑法第80條第1項第1款但書及刑法施行法第8條之2規定，本案殺人罪無追訴權時效消滅的問題，依法仍得追訴。

當時曾參與偵辦此命案的刑警說，潘女生前住在還未升格的台北縣，為了養育就讀大學的女兒，每天坐火車到桃園車站，再到站前的民權路附近攬客，約至巷弄內私娼寮性交易，不料那次接客後喪命，也算是位可憐的母親。

邱男原本矢口否認，被帶回案發現場巷弄，隨即坦承犯行。 （資料照，記者鄭淑婷翻攝）

專案小組將邱男帶回案發巷弄，還原22年前案發當晚情形。（記者鄭淑婷翻攝）

專案小組將邱男帶回案發巷弄，還原22年前案發當晚情形。（記者鄭淑婷翻攝）

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