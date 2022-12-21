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    22年懸案偵破！ 當年承辦刑警拍案大讚「老天有眼」

    邱姓嫌犯原本矢口否認，被帶回案發現場巷弄，隨即坦承犯行。（記者鄭淑婷翻攝）

    邱姓嫌犯原本矢口否認，被帶回案發現場巷弄，隨即坦承犯行。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/12/21 21:33

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市桃園區民權路巷弄，22年前發生潘姓女子遭殺害案，近日警方重新比對現場跡證，靠著當時採得的1根菸蒂，比對出有毒品前科、52歲邱姓男子涉有重嫌。當年曾參與偵辦此命案的刑警今晚得知，掛念22年的命案，如今能逮到凶嫌，相當振奮，直呼她（死者）很可憐，此案能破真的是「老天有眼」！

    這名22年前參與偵辦的刑警憶及，當年潘女是住在還未升格的台北縣，為了養育還在念大學的女兒，每天從台北坐火車到桃園車站，再到站前的民權路大廟商圈附近攬客，再將對方男客帶至巷弄內私娼寮性交易，未料，在接客後被刺3刀喪命，也算是位可憐的母親。

    該刑警透露，案發當時，專案小組積極偵辦，曾在潘女的體內採集到至少3名男客的精液，但以當時檢驗跡證的技術有局限和困難，案情陷入膠著，後來警方好不容易獲悉有人正在使用潘女被丟棄在水溝的手機，一路追到新竹的軍營逮人，不過，後來證實是烏龍，該現役軍人只是撿到手機使用，並未犯案，全案偵辦後來就此打住，沒再有進一步突破。

    時隔22年，該刑警今晚得知，由於刑事局近日重新比對DNA等相關跡證，發現邱男涉有重嫌，而桃園警分局隨即組成專案小組重啟調查，並報請桃園地檢署指揮偵辦，持搜索票前往邱男住處逮人，邱男供稱是因不滿性交易後遭潘女嫌太短，憤而行凶，該刑警對於終於逮到凶嫌，大讚這是「法網恢恢，疏而不漏」、「不是不報，只是時候未到」！

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