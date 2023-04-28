弘仁會大哥「鯨魚」押返台灣 警政署長：掃蕩絕不手軟

涉及雙北槍擊案的竹聯幫弘仁會「鯨魚」林京履（右二）和杜姓小弟（左二），今天由警方從馬來西亞押返台灣。（記者朱沛雄攝）

2023/04/28 21:42

〔記者邱俊福／台北報導〕雙北地區接連發生竹聯幫弘仁會、華山幫雙方尋釁槍擊重大案件，檢警鎖定幕後指揮教唆的弘仁會大哥「鯨魚」林京履，案發後於杜姓小弟陪同下，搭機潛逃馬來西亞吉隆坡，今晚押返歸案。警政署署長黃明昭在機場召開記者會，強調無論逃到天涯海角，警方絕對有能力將其繩之以法，目前針對弘仁會、明仁會，絕對會繼續掃蕩，絕不手軟。

黃明昭表示，雙北的2方幫派人馬的槍擊案件，今將林姓主嫌押返歸案，強調無論你是什麼層級，逃到天涯海角，警方絕對會繩之以法，另在國內涉案包括幕後教唆、執行、提供槍枝等共犯，警方已查緝到26人，其中有12人羈押收容，相關犯案嫌犯警方持續積極查緝中。

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黃明昭並表示，竹聯幫弘仁會還繼續在外作奸犯科，也都會鎖定，包括這次的分會，另外其他的分會，各警察機關也將加以查緝，警方絕對有能力，針對弘仁會、明仁會，繼續掃蕩，絕不手軟。

刑事局國際科是於本月20日晚間接獲線報，涉嫌新北市槍擊案幕後教唆之林嫌正搭機潛逃馬來西亞，旋即交由刑事局駐馬來西亞聯絡官接洽馬國皇家警察總署刑事警察局召開協調會議；馬方經初步調查後，將刑事局通報之涉嫌重大案件對象認為顯有危害馬國治安之虞，列為不受歡迎人物，於班機抵達吉隆坡後，緊急將該對象留置調查，暫時送交移民局收容。

隨後經報請馬國檢察署同意核發遣返令，由馬國移民局及駐馬來西亞台北經濟文化代表處警察聯絡官，今天協助刑事局赴馬人員共同執行遣返回台。

雙北槍擊案林姓主嫌押返，警政署長黃明昭（中）強調將持續查緝，絕不手軟。（記者朱沛雄攝）

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