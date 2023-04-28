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    獨家》新北槍擊案影武者、弘仁會大哥「鯨魚」落網 今解送回台歸案

    新北槍擊案藏鏡人、竹聯幫弘仁會大哥「鯨魚」林京履，在馬來西亞落網，警方今將他押解返台。（記者邱俊福翻攝）

    新北槍擊案藏鏡人、竹聯幫弘仁會大哥「鯨魚」林京履，在馬來西亞落網，警方今將他押解返台。（記者邱俊福翻攝）

    2023/04/28 14:26

    〔記者錢利忠／台北報導〕大台北地區在短短11天內，接連發生3起連環槍擊案，新北地檢署接連發動3波搜索，共逮獲25名幫派份子，如今，被檢方列為頭號查緝目標的竹聯幫弘仁會大哥「鯨魚」林京履，也在馬來西亞落網，今天下午刑事局幹員將自馬來西亞吉隆坡搭乘華航班機，將林解送回台歸案，待航班降落警詢之後，移送新北檢複訊。

    檢方調查，弘仁會、華山幫因一名17歲少年阿翔的借貸，導致雙方產生嫌隙，自本月10日至20日間，兩幫派在大台北地區，相互開槍攻擊對方的據點示威，10天以來，雙方合計開了69槍，引起司法高層高度關注。

    關於弘仁會影武者「鯨魚」林京履的動向，檢警近日來持續追蹤，鎖定他藏身於馬來西亞吉隆坡，與當地司法單位合作後，順利將他逮獲，並於今日吉隆坡當地時間下午2時45分，搭乘華航CI722班次飛回台灣，預計在今晚7時28分降落於桃園國際機場，隨後將移送新北檢複訊。

    林京履被檢警列為竹聯幫連續對華山幫當舖據點開槍的幕後要角，他的座車於19日遭華山幫槍手開槍後不久，弘仁會隨即派出劉姓少年槍手，對華山幫經營的當舖掃射51槍示威，之後林京履即搭機前往馬來西亞暫避風頭，而劉少狠朝當舖掃射51槍的案件爆發後，兩個幫派之間的開槍糾紛，旋即成為社會矚目案件。

    此次兩幫派之間相互開槍的地點，發生在新北市板橋、土城等地區，適逢新北市長侯友宜參訪新加坡，新北市卻槍案連發，治安惡化情況受到各界高度關注，也迫使當時仍在參訪的侯友宜，立刻從新加坡越洋聯繫新北市警察局長廖訓誠，要求廖訓誠親自帶隊掃蕩幫派。

    林京履被檢警列為竹聯幫連續對華山幫當舖據點開槍的幕後要角，他的座車於本月19日遭華山幫槍手開槍後不久，弘仁會隨即派出劉姓少年槍手，對華山幫經營的當舖掃射51槍示威，之後林京履搭機前往馬來西亞暫避風頭，而劉少狠朝當舖掃射51槍的案件爆發後，兩個幫派之間的開槍糾紛，旋即成為社會矚目案件。（資料照）

    林京履被檢警列為竹聯幫連續對華山幫當舖據點開槍的幕後要角，他的座車於本月19日遭華山幫槍手開槍後不久，弘仁會隨即派出劉姓少年槍手，對華山幫經營的當舖掃射51槍示威，之後林京履搭機前往馬來西亞暫避風頭，而劉少狠朝當舖掃射51槍的案件爆發後，兩個幫派之間的開槍糾紛，旋即成為社會矚目案件。（資料照）

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