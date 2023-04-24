南投丹大林道又坍方下落石雨交通中斷 10多名騎士受困

南投縣信義鄉丹大林道發生大坍方，邊坡大大小小土石如雨般落下情形。（民眾提供）

2023/04/24 10:41

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉七彩湖及六順山對外唯一通道丹大林道5.5公里處，昨下午5點多又傳出大坍方，造成交通中斷，有10多名騎士受困其中，還好並無人員受傷情況發生。

南投縣消防局說，受困的騎士多半是信義鄉在地人，目前未接獲他們報案，但強調，若他們無法自行脱困，一旦接獲求助電話，便會展開救援行動。

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「哇…，山崩了，趕快過來…」，昨一群民眾騎著重機前往丹大山域遊玩，來到安大林道5.5公里處時，邊坡大大小小的石塊從斜坡滾下來，彷彿下起「石頭雨」般襲來，一群人也趕忙閃躲，幸好無人受傷，目前也都退到安全區域等待救援。

南投縣信義鄉與花蓮縣萬榮鄉交界的丹大山域七彩湖及六順山，海拔標高分別為2980公尺及2999公尺，對外唯一通道「孫海橋」於2004年敏督利風災中受創損毀，之後改建吊橋，怎料，又於2008年的八八水災中遭沖毀後，迄今仍未重建，導致山友要攀登前，必須先通過溯溪考驗，之後才能沿丹大林道進出丹大山域。

南投林管處指出，因丹大林道沿線多為頁岩地質，常年亟脆弱且易破碎，加上已非屬林務局公告列管之林道，不適用「林道管制規則」，故無法源可供該道路進行管制。

丹大林道目前每年均由台灣電力公司為新東西線電塔進行歲修作業時，一併趁旱季枯水期間搭建「鋼便橋」進出，但台電強調，此橋主要是提供林務局南投林管處及台電公司人員公務使用之臨時設施，非供一般人員及車輛通行之正式公共橋樑，且今年在完成線路查修後，也已於日前將鋼便橋拆除，因此呼籲要攀登丹大山域的民眾應考量濁水溪水位高低變化、林道沿途坍方等狀況，作好風險評估，確保登山安全。

南投縣信義鄉丹大林道發生大坍方，邊坡大大小小土石如雨般落下，機車騎士趕忙下車閃避。（民眾提供）

南投縣信義鄉丹大林道發生大坍方，邊坡大大小小土石如雨般落下，機車騎士趕忙下車閃避。（民眾提供）

南投縣信義鄉丹大林道發生大坍方。（圖由民眾提供）

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