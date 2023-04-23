為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中驚悚暴力案！遭毆打潑熱湯燙傷住院 八大女首發聲

    孫女被灰色衣女子潑熱湯淋頭，當場哀嚎。（翻攝記者爆料網）

    孫女被灰色衣女子潑熱湯淋頭，當場哀嚎。（翻攝記者爆料網）

    2023/04/23 21:22

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市從事八大行業的孫姓女子因與陳女有2萬元債務糾紛，遭陳女與趙男等人在KTV暴力相向，甚至直接拿著冒煙熱湯澆淋頭部，畫面觸目驚心，一度住進加護病房的孫女今天首度發聲，除感謝社會大眾關心外，也強調「我不是公眾人物」，呼籲外界注重她的個人隱私，事件就此打住。

    這兩天網路瘋傳孫女與陳女等人在KTV扭打畫面，兩女衝突互毆，林男與趙男加入戰局，對孫女毆打、腳踹、搧巴掌，陳女還端起桌上滾燙熱湯往孫女頭上淋，警方獲報趕往逮人時，孫女赤腳站在店外向警方指認，腳頰大片紅腫、也起水泡，讓網友驚呼，也一度傳出孫女有毀容之虞及生命危險。

    而收治孫女的醫院證實，孫女到院時意識清楚，全身燒燙傷面積約10%，頸部、臉部及下腹部有2度燒燙傷，有紅腫及水泡，經急診依燒燙傷及外傷處置後，轉入外科一般病房治療，沒有毀容疑慮，而事件過後孫女也在今天首度發聲表示，「我不是公眾人物」，呼籲外界注重她的個人隱私，事件就此告一段落。

    另孫女也證實，已跟警方要求對陳女、施男、林男3人正式控告，但因為有走法律程序，不喜歡影片一直傳出去，也感謝大家的關心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    囂張！熱湯淋傳播妹 惡男交保後嗆聲「我們打女人干你們屁事」
    2023/04/22 14:58

    囂張！熱湯淋傳播妹 惡男交保後嗆聲「我們打女人干你們屁事」
    本尊曝光！八大女被熱湯淋頭 淡定指證3人動手
    2023/04/22 11:14

    本尊曝光！八大女被熱湯淋頭 淡定指證3人動手

    京站女王節加碼送6000 再抽出國旅遊！
    八大女子被毆打淋熱湯送醫 傷勢曝光
    2023/04/22 10:52

    八大女子被毆打淋熱湯送醫 傷勢曝光
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播