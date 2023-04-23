台中驚悚暴力案！遭毆打潑熱湯燙傷住院 八大女首發聲

孫女被灰色衣女子潑熱湯淋頭，當場哀嚎。（翻攝記者爆料網）

2023/04/23 21:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市從事八大行業的孫姓女子因與陳女有2萬元債務糾紛，遭陳女與趙男等人在KTV暴力相向，甚至直接拿著冒煙熱湯澆淋頭部，畫面觸目驚心，一度住進加護病房的孫女今天首度發聲，除感謝社會大眾關心外，也強調「我不是公眾人物」，呼籲外界注重她的個人隱私，事件就此打住。

這兩天網路瘋傳孫女與陳女等人在KTV扭打畫面，兩女衝突互毆，林男與趙男加入戰局，對孫女毆打、腳踹、搧巴掌，陳女還端起桌上滾燙熱湯往孫女頭上淋，警方獲報趕往逮人時，孫女赤腳站在店外向警方指認，腳頰大片紅腫、也起水泡，讓網友驚呼，也一度傳出孫女有毀容之虞及生命危險。

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而收治孫女的醫院證實，孫女到院時意識清楚，全身燒燙傷面積約10%，頸部、臉部及下腹部有2度燒燙傷，有紅腫及水泡，經急診依燒燙傷及外傷處置後，轉入外科一般病房治療，沒有毀容疑慮，而事件過後孫女也在今天首度發聲表示，「我不是公眾人物」，呼籲外界注重她的個人隱私，事件就此告一段落。

另孫女也證實，已跟警方要求對陳女、施男、林男3人正式控告，但因為有走法律程序，不喜歡影片一直傳出去，也感謝大家的關心。

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