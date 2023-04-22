本尊曝光！八大女被熱湯淋頭 淡定指證3人動手

孫女向警方指證動手的3人，分別是陳女、趙男與林男。（記者張瑞楨翻攝自「爆廢公社」）

2023/04/22 11:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事八大行業的孫姓與陳姓女子，有2萬元債務糾紛，兩女昨天（22日）凌晨於台中市西屯區一家KTV包廂內，為2萬元起衝突互毆，陳女端起桌上熱湯，往孫女頭上淋下，導致孫女臉部、頸部燒燙傷，一度進入加護病房救治，不過，她在警方與救護員到場時相當淡定，向警方指證是陳女與朋友等3人動手，網友也對她如此淡定的態度，直呼「很強」。

網友將員警馳抵後的錄影畫面，上傳到臉書「爆廢公社」，畫面顯示，孫女身材不高，但凹凸有致，臉上可見清晰的燙傷痕跡，疑似動手的男子還對她嗆聲「卡緊（快點）去驗尿啦（指驗尿釐清是否吸毒）」，孫女回答「驗就驗啊」，警方詢問她「剛才是誰動手」，她也能清晰指出，就是陳女、趙男與林男，網友也對她淡定的態度大表佩服。

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孫女看似傷勢不重，還能清晰回答警方問題，但仍可見她嘴巴似乎腫脹，臉頰也顯得紅腫，網友提醒說，「別小看燙傷了。當下沒有感覺，後面很淒慘」、「2級以上深層燙傷不會立即痛，後面的痛是會痛到想死」。

依據台中市警察局第六分局的調查，孫女與陳女都是從事八大行業的女子（酒店、理容店等特種行業），昨天清晨於西屯區的KTV包廂內喝酒，孫女（28歲）欠陳女（26歲）2萬元，陳女追討時，兩人起互毆衝突，陳女的朋友林男（26歲）與趙男（40歲）加入戰局，3人毆打猛搧孫女巴掌，並動腳猛踹孫女，飆罵髒話質問「妳還敢還手、還敢還手？」還拉孫女頭髮拖行，之後，陳女把桌上正在加熱的整鍋熱湯，淋在孫女頭上。

孫女當場痛得高聲哀嚎，送醫後轉入加護病房，目前無生命危險，六分局依傷害、妨害自由罪嫌，移送台中地檢署，並建議檢方向法院聲請羈押，但檢方並未接受警方建議，動手淋熱湯的孫女，依涉嫌重傷害罪，具保30萬元，趙男涉嫌強制罪與傷害罪，具保10萬元，林男涉嫌傷害罪，具保5萬元。

孫女身材不高，但凹凸有致，她神情顯得淡定。（記者張瑞楨翻攝自「爆廢公社」）

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