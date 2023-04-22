囂張！熱湯淋傳播妹 惡男交保後嗆聲「我們打女人干你們屁事」

趙男涉嫌拉孫女頭髮拖行。（記者張瑞楨翻攝）

2023/04/22 14:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事八大行業的孫姓與陳姓女子，兩人有2萬元債務糾紛，今天（22日）凌晨於台中市西屯區一家KTV包廂內，為2萬元起衝突互毆，陳女的朋友趙姓男子、林姓男子，毆打並拉孫女頭髮拖行，陳女則端起桌上熱湯，往孫女頭上淋下，導致孫女臉部頸部嚴重燒燙傷，3人都交保，狂妄的是，此事引發輿論撻伐，趙男還在網路嗆聲，「我們打女人乾（干）你們屁事」。

趙男不但嗆聲，還對網友怒稱，「他Ｘ的有種一個一個打我電話僑辣，一堆死網路鍵盤俠」，不過，記者檢閱趙男的臉書，今天中午後已經關閉，至於孫女的狀況幸運未達毀容程度，目前無生命危險，已從加護病房轉至普通病房。

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據指出，這起案件源於2萬元，疑似擔任傳播妹的孫女（28歲），下檯後沒有把2萬元交給傳播公司幹部，幹部請陳女（26歲）轉告，孫女卻反嗆陳女「關妳屁事」、「靠北殺小」，引發陳女不滿，案發前陳女與林姓男子（26歲）、趙姓男子（40歲），設局將陳女約到KTV包廂內，動手教訓孫女，孫女與陳女扭打時，趙男涉嫌拉孫女頭髮拖行，陳女則端起桌上的熱湯，從孫女頭部淋下去。

孫女當場痛得高聲哀嚎，送醫後轉入加護病房，現已轉至普通病房，六分局依傷害、妨害自由罪嫌，移送台中地檢署，並以惡行重大、手段兇殘，有反覆犯罪疑慮，建議檢方向法院聲請羈押，但檢方並未接受警方建議，動手淋熱湯的孫女，依涉嫌重傷害罪，具保30萬元，趙男涉嫌強制罪與傷害罪，具保10萬元，林男涉嫌傷害罪，具保5萬元。

趙男交保後囂張嗆聲「我們打女人乾（干）你們屁事」。（記者張瑞楨翻攝）

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